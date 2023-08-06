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Снова вероятный удар по Чонгару: в сети появились фото и "пляжные" видео

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2023, 16:24
Снова вероятный удар по Чонгару: в сети появились фото и
Удар по Чонгарскому мосту (Фото - соцсети)

В соцсетях сообщают о новом ударе по Чонгарскому перешейку, который соединяет временно оккупированный Крым с остальной территорией Украины. На этот раз говорят о попадании по автомобильному мосту.

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 "Мостам, которые соединяют оккупированную часть Херсонской области с временно оккупированным Крымом, стало плохо", – прокомментировал публикуемые фото и видео Telegram Оперативний ЗСУ.

Удар по Чонгарскому мосту (Фото – соцсети)

Удар по Чонгарскому мосту (Фото – соцсети)

На опубликованном видео пляжники, отдыхающие на озере Сиваш, реагируют на последствия прилета по мосту.     

В российских пабликах также появились снимки, как утверждается, повреждения дорожного покрытия на мосту.

Удар по Чонгарскому мосту (Фото – соцсети)

Удар по Чонгарскому мосту (Фото – соцсети)

По непроверенным данным, одновременно был нанесен удар по мосту в Геническе, мост сильно пострадал, а проложенный вдоль него газопровод загорелся. 

Удар по мосту в Геническе (Фото – соцсети)

Удар по мосту в Геническе (Фото – соцсети)

Читайте также: Наступление на юге. ВСУ: Уничтожение ж/д моста на Чонгаре сильно усложнило логистику РФ

Сергей Бережной
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