Снова вероятный удар по Чонгару: в сети появились фото и "пляжные" видео

В соцсетях сообщают о новом ударе по Чонгарскому перешейку, который соединяет временно оккупированный Крым с остальной территорией Украины. На этот раз говорят о попадании по автомобильному мосту.

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"Мостам, которые соединяют оккупированную часть Херсонской области с временно оккупированным Крымом, стало плохо", – прокомментировал публикуемые фото и видео Telegram Оперативний ЗСУ.

На опубликованном видео пляжники, отдыхающие на озере Сиваш, реагируют на последствия прилета по мосту.

В российских пабликах также появились снимки, как утверждается, повреждения дорожного покрытия на мосту.

По непроверенным данным, одновременно был нанесен удар по мосту в Геническе, мост сильно пострадал, а проложенный вдоль него газопровод загорелся.

22 июня ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту в оккупированной Херсонской области. В ОК "Юг" заявили, что повреждение мостов в районе Чонгара "подорвет" логистику оккупантов.

29 июля Силы обороны нанесли очередной успешный удар по Чонгарскому мосту.

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