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Наступление на юге. ВСУ: Уничтожение ж/д моста на Чонгаре сильно усложнило логистику РФ

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2023, 12:36
Наступление на юге. ВСУ: Уничтожение ж/д моста на Чонгаре сильно усложнило логистику РФ - Фото
Удар по мосту на Чонгаре (Фото: скриншот с видео)

Уничтожение железнодорожного моста на Чонгаре существенно усложнило логистику российских оккупантов на юге. Об этом сообщил заместитель командующего группировкой "Таврия" Сергей Кузьмин в эфире национального телемарафона.

По его словам, уничтожение складов с боеприпасами нарушает поставки врага, россиянам становится сложнее обеспечивать свои подразделения, а поэтому Вооруженные Силы Украины продолжат бить по тылам врага. 
Он отметил, что у захватчиков начинает чувствоваться недостаток снарядов, а поэтому они перебрасывают свои войска с других направлений, в частности, из временно оккупированного Крыма. 
"Уничтожение железнодорожного моста и повреждение автомобильного перехода существенно усложнило врагу задачу", — сказал Кузьмин.
Представитель ВСУ подчеркнул, что украинские воины постоянно ведут разминирование территорий, однако для этого не хватает специальной техники. 

Ранее сообщалось, что 29 июля 2023 года Силы обороны нанесли успешный удар по Чонгарскому мосту. 

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Дмитрий Гриниченко
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войнаКрымзапорожская областьЧонгарнаступлениетаврийское направление
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