Наступ на півдні. ЗСУ: Знищення залізничного мосту на Чонгарі сильно ускладнило логістику РФ

Знищення залізничного мосту на Чонгарі значно ускладнило логістику російських окупантів на півдні. Про це повідомив заступник командувача угруповання "Таврія" Сергій Кузьмін в ефірі національного телемарафону.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, знищення складів із боєприпасами порушує постачання ворога, росіянам стає складніше забезпечувати свої підрозділи, а тому Збройні Сили України продовжать бити по тилах ворога.



Він зазначив, що у загарбників починає відчуватися нестача снарядів, а тому вони перекидають свої війська з інших напрямків, зокрема, з тимчасово окупованого Криму.



"Знищення залізничного мосту та пошкодження автомобільного переходу суттєво ускладнило ворогові завдання", — сказав Кузьмін.



Представник ЗСУ наголосив, що українські воїни постійно ведуть розмінування територій, проте для цього не вистачає спеціальної техніки.

Раніше повідомлялося, що 29 липня 2023 року Сили оборони завдали успішного удару по Чонгарському мосту.

Читайте також: "Прорив буде, але не як під Ізюмом". Інтерв'ю нового голови Нацгвардії – за хвилину

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.