Наступ на півдні. ЗСУ: Знищення залізничного мосту на Чонгарі сильно ускладнило логістику РФ
03.08.2023, 12:36
Удар по мосту на Чонгарі (Фото: скриншот із відео)
Знищення залізничного мосту на Чонгарі значно ускладнило логістику російських окупантів на півдні. Про це повідомив заступник командувача угруповання "Таврія" Сергій Кузьмін в ефірі національного телемарафону.
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За його словами, знищення складів із боєприпасами порушує постачання ворога, росіянам стає складніше забезпечувати свої підрозділи, а тому Збройні Сили України продовжать бити по тилах ворога.
Він зазначив, що у загарбників починає відчуватися нестача снарядів, а тому вони перекидають свої війська з інших напрямків, зокрема, з тимчасово окупованого Криму.
"Знищення залізничного мосту та пошкодження автомобільного переходу суттєво ускладнило ворогові завдання", — сказав Кузьмін.
Представник ЗСУ наголосив, що українські воїни постійно ведуть розмінування територій, проте для цього не вистачає спеціальної техніки.
Він зазначив, що у загарбників починає відчуватися нестача снарядів, а тому вони перекидають свої війська з інших напрямків, зокрема, з тимчасово окупованого Криму.
"Знищення залізничного мосту та пошкодження автомобільного переходу суттєво ускладнило ворогові завдання", — сказав Кузьмін.
Представник ЗСУ наголосив, що українські воїни постійно ведуть розмінування територій, проте для цього не вистачає спеціальної техніки.
Раніше повідомлялося, що 29 липня 2023 року Сили оборони завдали успішного удару по Чонгарському мосту.
- 24 липня 2023 року міністр оборони Олексій Резніков заявив, що український контрнаступ відстає від графіка, але йде за планом. Він наголосив, що наступальна операція – це не комп'ютерна гра.
- У Білому домі заявили, що наступ ЗСУ не зупинився, він триває, і в США не мають наміру обговорювати військову операцію, "сидячи на дивані".
- Секретар РНБО Данілов: У наступі ЗСУ немає жодних графіків і дедлайнів. На метр землі – до п'яти мін.
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