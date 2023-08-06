Знову ймовірний удар по Чонгару: у мережі з'явилися фото та "пляжні" відео
У соцмережах повідомляють про новий удар по Чонгарському перешийку, який з'єднує тимчасово окупований Крим із рештою території України. Цього разу говорять про влучення по автомобільному мосту.
"Мостам, які з'єднують окуповану частину Херсонської області з тимчасово окупованим Кримом, стало погано", – прокоментував фото і відео Telegram Оперативний ЗСУ.
На опублікованому відео пляжники, які відпочивають на озері Сиваш, реагують на наслідки прильоту по мосту.
У російських пабликах також з'явилися знімки, як стверджується, ушкодження дорожнього покриття на мосту.
За неперевіреними даними, одночасно було завдано удару по мосту в Генічеську, міст сильно постраждав, а прокладений уздовж нього газопровід загорівся.
- 22 червня ЗСУ завдали удару по Чонгарському мосту в окупованій Херсонській області. У ОК "Південь" заявили, що пошкодження мостів у районі Чонгара "підірве" логістику окупантів.
- 29 липня Сили оборони завдали чергового успішного удару по Чонгарському мосту.
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