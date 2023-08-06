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Знову ймовірний удар по Чонгару: у мережі з'явилися фото та "пляжні" відео

Этот материал также доступен на русском
06.08.2023, 16:24
Знову ймовірний удар по Чонгару: у мережі з'явилися фото та
Удар по Чонгарському мосту (Фото - соцмережі)

У соцмережах повідомляють про новий удар по Чонгарському перешийку, який з'єднує тимчасово окупований Крим із рештою території України. Цього разу говорять про влучення по автомобільному мосту.

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"Мостам, які з'єднують окуповану частину Херсонської області з тимчасово окупованим Кримом, стало погано", – прокоментував фото і відео Telegram Оперативний ЗСУ.

Удар по Чонгарскому мосту (Фото – соцсети)

Удар по Чонгарскому мосту (Фото – соцсети)

На опублікованому відео пляжники, які відпочивають на озері Сиваш, реагують на наслідки прильоту по мосту.

У російських пабликах також з'явилися знімки, як стверджується, ушкодження дорожнього покриття на мосту.

Удар по Чонгарскому мосту (Фото – соцсети)

Удар по Чонгарскому мосту (Фото – соцсети)

За неперевіреними даними, одночасно було завдано удару по мосту в Генічеську, міст сильно постраждав, а прокладений уздовж нього газопровід загорівся.

Удар по мосту у Генічеську (Фото – соцмережі)

Удар по мосту у Генічеську (Фото – соцмережі)

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Сергій Бережний
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містЧонгарракетний удар
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