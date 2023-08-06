Знову ймовірний удар по Чонгару: у мережі з'явилися фото та "пляжні" відео

У соцмережах повідомляють про новий удар по Чонгарському перешийку, який з'єднує тимчасово окупований Крим із рештою території України. Цього разу говорять про влучення по автомобільному мосту.

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"Мостам, які з'єднують окуповану частину Херсонської області з тимчасово окупованим Кримом, стало погано", – прокоментував фото і відео Telegram Оперативний ЗСУ.

На опублікованому відео пляжники, які відпочивають на озері Сиваш, реагують на наслідки прильоту по мосту.

У російських пабликах також з'явилися знімки, як стверджується, ушкодження дорожнього покриття на мосту.

За неперевіреними даними, одночасно було завдано удару по мосту в Генічеську, міст сильно постраждав, а прокладений уздовж нього газопровід загорівся.

22 червня ЗСУ завдали удару по Чонгарському мосту в окупованій Херсонській області. У ОК "Південь" заявили, що пошкодження мостів у районі Чонгара "підірве" логістику окупантів.

29 липня Сили оборони завдали чергового успішного удару по Чонгарському мосту.

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