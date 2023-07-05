Генштаб подтвердил: ВСУ били по Чонгару ракетами Storm Shadow. Это усложнило снабжение РФ

Представитель Генерального штаба Алексей Громов подтвердил, что Вооруженные Силы Украины били по мостам на Чонгаре во временно оккупированном Крыму ракетами Storm Shadow. Об этом он сообщил в интервью Укринформу.

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По его словам, среди поставленных западных вооружений отдельного внимания заслуживают крылатые авиационные ракеты Storm Shadow, которые помогают уничтожать критически важные объекты россиян на расстоянии до 250 км.

"Свидетельством эффективности этих крылатых ракет является повреждение мостов через Сиваш близ Чонгара, что значительно усложнило снабжение противника боеприпасами и другими материально-техническими средствами", — сказал Громов.

Он отметил, что Storm Shadow также позволяют постоянно бить по пунктам управления и местам хранения вооружений, боеприпасов и техники врага.

Утром 22 июня 2023 года пропагандистские российские СМИ сообщили о якобы ударах ракетами Storm Shadow по мосту, соединяющему материковую часть Украины и Крым. Впоследствии появилась информация о том, что удары пришлись по двум местам: по мосту через Чонгарский пролив, где расположен автомобильный пункт пропуска, а также переправе через озеро Сиваш западнее.

В ОК "Юг" заявили, что повреждение мостов в районе Чонгара "подорвет" логистику оккупантов.

В Пентагоне, реагируя на ракетные удары по Чонгарскому мосту, заявили, что Украина сама планирует и проводит боевые действия.

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