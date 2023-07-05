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Генштаб підтвердив: ЗСУ били по Чонгару ракетами Storm Shadow. Це ускладнило постачання РФ

Этот материал также доступен на русском
05.07.2023, 12:40
Генштаб підтвердив: ЗСУ били по Чонгару ракетами Storm Shadow. Це ускладнило постачання РФ - Фото
Олексій Громов (Фото: Генштаб ЗСУ)

Представник Генерального штабу Олексій Громов підтвердив, що Збройні Сили України били по мостах на Чонгарі в тимчасово окупованому Криму ракетами Storm Shadow. Про це він повідомив в інтерв'ю Укрінформу.

За його словами, серед поставлених західних озброєнь на окрему увагу заслуговують крилаті авіаційні ракети Storm Shadow, які допомагають знищувати критично важливі об'єкти росіян на відстані до 250 км.

"Свідченням ефективності цих крилатих ракет є пошкодження мостів через Сиваш поблизу Чонгара, що значно ускладнило постачання противника боєприпасами та іншими матеріально-технічними засобами", — сказав Громов.

Він зазначив, що Storm Shadow також дозволяють постійно бити по пунктах управління та місцях зберігання озброєнь, боєприпасів і техніки ворога.

  • Вранці 22 червня 2023 року пропагандистські російські ЗМІ повідомили про нібито удари ракетами Storm Shadow по мосту, який з'єднує материкову частину України та Крим. Згодом з'явилася інформація про те, що удари були по двох місцях: по мосту через Чонгарську протоку, де розташовано автомобільний пункт пропуску, а також по переправі через озеро Сиваш західніше.
  • В ОК "Південь" заявили, що пошкодження мостів у районі Чонгара "підірве" логістику окупантів.
  • У Пентагоні, реагуючи на ракетні удари по Чонгарському мосту, заявили, що Україна сама планує і проводить бойові дії.

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Дмитро Гриниченко
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