Пентагон про удари по Чонгарському мосту: Україна сама планує і проводить бойові дії

У Пентагоні, реагуючи на ракетні удари по Чонгарському мосту, заявили, що Україна сама планує і проводить бойові дії. Про це на брифінгу повідомив прессекретар Міноборони США Патрік Райдер, йдеться у стенограмі на сайті відомства.

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"...Це боротьба України. Вони планують і проводять цю боротьбу. Ми зосереджені на співпраці з ними, нашими союзниками та нашими партнерами, щоб переконатися, що вони мають бойові можливості, необхідні для захисту своєї країни та повернення суверенної території", – сказав Райдер.

Вранці 22 червня було завдано удару по Чонгарському мосту на окупованій Херсонщині. Через цей міст проходить дорога до Запорізької області, де сьогодні продовжується наступ Збройних Сил України.

В ОК "Південь" заявили, що пошкодження мостів у районі Чонгара "підірве" логістику окупантів.

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