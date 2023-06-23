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Пентагон про удари по Чонгарському мосту: Україна сама планує і проводить бойові дії

Этот материал также доступен на русском
23.06.2023, 08:12
Пентагон про удари по Чонгарському мосту: Україна сама планує і проводить бойові дії - Фото
Пет Райдер (Фото - Pentagon / Alexander Kubitza)

У Пентагоні, реагуючи на ракетні удари по Чонгарському мосту, заявили, що Україна сама планує і проводить бойові дії. Про це на брифінгу повідомив прессекретар Міноборони США Патрік Райдер, йдеться у стенограмі на сайті відомства.

"...Це боротьба України. Вони планують і проводять цю боротьбу. Ми зосереджені на співпраці з ними, нашими союзниками та нашими партнерами, щоб переконатися, що вони мають бойові можливості, необхідні для захисту своєї країни та повернення суверенної території", – сказав Райдер.

  • Вранці 22 червня було завдано удару по Чонгарському мосту на окупованій Херсонщині. Через цей міст проходить дорога до Запорізької області, де сьогодні продовжується наступ Збройних Сил України.
  • В ОК "Південь" заявили, що пошкодження мостів у районі Чонгара "підірве" логістику окупантів.

Читайте також: Херсонський гауляйтер росіян погрожує ударом по Молдові за Чонгар. Кишинів відреагував

Вадим Ребрина
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