Пентагон об ударах по Чонгарскому мосту: Украина сама планирует и проводит боевые действия

В Пентагоне, реагируя на ракетные удары по Чонгарскому мосту, заявили, что Украина сама планирует и проводит боевые действия. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер, говорится в стенограмме на сайте ведомства.

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"...Это борьба Украины. Они планируют и проводят эту борьбу. Мы сосредоточены на сотрудничестве с ними, нашими союзниками и нашими партнерами, чтобы убедиться, что у них есть боевые возможности, необходимые для защиты своей страны и возвращения суверенной территории", – сказал Райдер.

Утром 22 июня был нанесен удар по Чонгарскому мосту в оккупированной Херсонской области. Через этот мост проходит дорога в Запорожскую область, где сегодня продолжается наступление Вооруженных Сил Украины.

В ОК "Юг" заявили, что повреждение мостов в районе Чонгара "подорвет" логистику оккупантов.

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