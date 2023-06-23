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Пентагон об ударах по Чонгарскому мосту: Украина сама планирует и проводит боевые действия

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2023, 08:12
Пентагон об ударах по Чонгарскому мосту: Украина сама планирует и проводит боевые действия - Фото
Пэт Райдер (Фото - Pentagon / Alexander Kubitza)

В Пентагоне, реагируя на ракетные удары по Чонгарскому мосту, заявили, что Украина сама планирует и проводит боевые действия. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер, говорится в стенограмме на сайте ведомства.

"...Это борьба Украины. Они планируют и проводят эту борьбу. Мы сосредоточены на сотрудничестве с ними, нашими союзниками и нашими партнерами, чтобы убедиться, что у них есть боевые возможности, необходимые для защиты своей страны и возвращения суверенной территории", – сказал Райдер.

  • Утром 22 июня был нанесен удар по Чонгарскому мосту в оккупированной Херсонской области. Через этот мост проходит дорога в Запорожскую область, где сегодня продолжается наступление Вооруженных Сил Украины.
  • В ОК "Юг" заявили, что повреждение мостов в районе Чонгара "подорвет" логистику оккупантов.

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Вадим Ребрина
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