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ЗСУ вдарили по санаторію "Хвиля" під Маріуполем. Там був командний пункт армії Росії — карта

Этот материал также доступен на русском
14.08.2023, 16:40
ЗСУ вдарили по санаторію
Дим над Юр'ївкою після удару ЗСУ (Фото: Андрющенко Time/Telegram)

Збройні Сили України 14 серпня вдарили по командному пункту росіян у санаторії "Хвиля" під Маріуполем. Про це повідомили в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

Військові заявляють, що близько 11:00 Сили оборони вдарили по командному пункту армії Росії.

Він був розміщений у санаторії "Хвиля" у селищі Юр'ївка поблизу тимчасово окупованого Маріуполя.

Санаторій "Хвиля" у Юр'ївці. Розташований між Маріуполем та Бердянськом (Карта: googlemaps.com)

Раніше стало відомо, що Повітряні сили переміщують фронтові бомбардувальники Су-24 із ракетами Storm Shadow та SCALP кожні 24 години, щоб захиститися від ударів росіян.

Франко-британська Storm Shadow/SCALP EG — це авіаційна ракета класу "повітря-земля" дальньої дії. Вона призначена для подолання систем ППО та знищення важливих стаціонарних та нерухомих цілей, включно з бункерами. Ракета довжиною 5,1 метра має польотну масу до 1300 кг, а її бойової частини — 450 кг.

Французький варіант ракети під назвою SCALP EG та британський Storm Shadow загалом ідентичні, відмінності полягають лише у програмному забезпеченні та літаках, призначених для несення цієї ракети. Заявлена дальність пуску крилатої ракети становить понад 250 км в експортному варіанті та 560 км — для армії Франції та Британії.

  • 6 серпня ЗСУ завдали ударів по Чонгарському та Генічеському мостам, у мережі поширювались світлини наслідків ураження.
  • 22 червня ЗСУ завдали удару по Чонгарському мосту в окупованій Херсонській області. В ОК "Південь" заявили, що пошкодження мостів у районі Чонгара "підірве" логістику окупантів.
  • 29 липня Сили оборони завдали чергового успішного удару по Чонгарському мосту.

Читайте також: Генштаб підтвердив: ЗСУ били по Чонгару ракетами Storm Shadow. Це ускладнило постачання РФ

Дмитро Гриниченко
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