ЗСУ вдарили по санаторію "Хвиля" під Маріуполем. Там був командний пункт армії Росії — карта

Збройні Сили України 14 серпня вдарили по командному пункту росіян у санаторії "Хвиля" під Маріуполем. Про це повідомили в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

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Військові заявляють, що близько 11:00 Сили оборони вдарили по командному пункту армії Росії.

Він був розміщений у санаторії "Хвиля" у селищі Юр'ївка поблизу тимчасово окупованого Маріуполя.

Раніше стало відомо, що Повітряні сили переміщують фронтові бомбардувальники Су-24 із ракетами Storm Shadow та SCALP кожні 24 години, щоб захиститися від ударів росіян.

Storm Shadow/SCALP EG — це авіаційна ракета класу "повітря-земля" дальньої дії. Вона призначена для подолання систем ППО та знищення важливих стаціонарних та нерухомих цілей, включно з бункерами. Ракета довжиною 5,1 метра має польотну масу до 1300 кг, а її бойової частини — 450 кг. Франко-британська— це авіаційна ракета класу "повітря-земля" дальньої дії. Вона призначена для подолання систем ППО та знищення важливих стаціонарних та нерухомих цілей, включно з бункерами. Ракета довжиною 5,1 метра має польотну масу до 1300 кг, а її бойової частини — 450 кг. Французький варіант ракети під назвою SCALP EG та британський Storm Shadow загалом ідентичні, відмінності полягають лише у програмному забезпеченні та літаках, призначених для несення цієї ракети. Заявлена дальність пуску крилатої ракети становить понад 250 км в експортному варіанті та 560 км — для армії Франції та Британії.

6 серпня ЗСУ завдали ударів по Чонгарському та Генічеському мостам, у мережі поширювались світлини наслідків ураження.

22 червня ЗСУ завдали удару по Чонгарському мосту в окупованій Херсонській області. В ОК "Південь" заявили, що пошкодження мостів у районі Чонгара "підірве" логістику окупантів.

29 липня Сили оборони завдали чергового успішного удару по Чонгарському мосту.

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