Ракета Storm Shadow вбила полковника окупантів у санаторії на Азові, пишуть z-пропагандисти

Російські військові пропагандисти повідомили про нібито знищення вдень 14 серпня в санаторії "Хвиля" у Мангуському районі на березі Азовського моря між окупованими Маріуполем та Бердянським полковника російської армії Віктора Ковальова. Поки що підтвердити ці дані із незалежних джерел неможливо.

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Одне з "військово-патріотичних мережевих видань" країни-терориста РФ написало в перші хвилини 15 серпня, що ліквідовано "нашого дорогого друга полковника Ковальова Віктора Анатолійовича".

Вони нарікають на удар нібито ракет Storm Shadow.

Жодної іншої інформації про особу "полковника Ковальова" поки що немає.

УВАГА. Дані взяті з джерел російської пропаганди, для яких брехати, вводити в оману, давати напівправду та сіяти дезінформацію – профільна робота. До появи документального підтвердження ліквідації зазначеної особи до наведеної у тексті інформації слід ставитися насторожено.

Якщо дані про ліквідацію чергового старшого офіцера армії РФ правдиві, пізніше, можливо, в регіональних російських ЗМІ випливе додаткова інформація після – похорону або при "вшануванні пам'яті" окупанта.

Вчора вдень в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ повідомили, що Збройні Сили України близько 11:00 завдали удару по командному пункту загарбників у санаторії "Хвиля". Подробиць також немає.

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Першим про удар по Юр'ївці повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він показав фото "грибу" диму від прильоту здалеку. За його даними, які також неможливо перевірити, було два удари (по території санаторію та казармах), і в окупантів – "десятки поранених і вбитих".

До найближчої ділянки вільної території України – понад 100 км.

ДОВІДКА. Франко-британська Storm Shadow/SCALP-EG – дозвукова авіаракета середньої дальності (до 250 км в експортному варіанті та до 560 км на малій висоті – для армій Франції та Британії). Розробник – MBDA Missile Systems. Взято на озброєння у 2001 році. Висота польоту 30-40 м, швидкість 0,8-0,95 М. Призначена для подолання систем ППО та знищення важливих стаціонарних та нерухомих цілей, включаючи бункери. Довжина – 5,1 м, діаметр 48 см, розмах крила 3 м, маса – 1300 кг, у тому числі 450 кг бойової частини.



Французький варіант SCALP-EG та британський Storm Shadow загалом ідентичні, відмінності полягають лише у програмному забезпеченні та літаках-носіях.



Повітряні сили . Франко-британська– дозвукова авіаракета середньої дальності (до 250 км в експортному варіанті та до 560 км на малій висоті – для армій Франції та Британії). Розробник – MBDA Missile Systems. Взято на озброєння у 2001 році. Висота польоту 30-40 м, швидкість 0,8-0,95 М. Призначена для подолання систем ППО та знищення важливих стаціонарних та нерухомих цілей, включаючи бункери. Довжина – 5,1 м, діаметр 48 см, розмах крила 3 м, маса – 1300 кг, у тому числі 450 кг бойової частини.Французький варіант SCALP-EG та британський Storm Shadow загалом ідентичні, відмінності полягають лише у програмному забезпеченні та літаках-носіях.Повітряні сили переміщують бомбардувальники Су-24 із ракетами Storm Shadow та SCALP-EG кожні 24 години, щоб захиститися від ударів росіян.

У вересні 2022-го повідомлялося, що ЗСУ ліквідували начальника ракетних військ та артилерії 35 ОА ЗС РФ Бориса Тотікова.

У ніч на 13 червня 2023 року ракетний удар ЗСУ знищив начальника штабу 35 загальновійськової армії ЗС РФ генерал-майора Сергія Горячова.

Вночі 11 липня під Бердянськом був ліквідований найбільш топовий російський військовий за весь час війни РФ проти України: заступник командувача ПВО ЗС РФ генерал-лейтенант Олег Цоков.

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