ВСУ: РФ ударила четырьмя "Кинжалами". ПВО сбила один, три прилета возле аэродрома Коломыя

Российские оккупанты ударили по Украине четырьмя ракетами "Кинжал" во время утренней атаки 11 августа. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

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Военные заявляют, что около 10:00 четыре истребителя МиГ-31К запустили "Кинжалы" по Украине — пуски осуществлялись с территории Тульской и Липецкой областей РФ.

Ракеты заходили в Украину с северного направления и летели в район аэродрома Коломыя Ивано-Франковской области.

Одну цель удалось сбить в Киевской области, остальные ударили неподалеку от аэродрома. Поражены объекты гражданской инфраструктуры, одна ракета попала в жилой сектор.

По данным местных властей, в результате удара погиб ребенок, есть раненые.

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