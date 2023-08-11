ВСУ: РФ ударила четырьмя "Кинжалами". ПВО сбила один, три прилета возле аэродрома Коломыя
Российские оккупанты ударили по Украине четырьмя ракетами "Кинжал" во время утренней атаки 11 августа. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.
Военные заявляют, что около 10:00 четыре истребителя МиГ-31К запустили "Кинжалы" по Украине — пуски осуществлялись с территории Тульской и Липецкой областей РФ.
Ракеты заходили в Украину с северного направления и летели в район аэродрома Коломыя Ивано-Франковской области.
Одну цель удалось сбить в Киевской области, остальные ударили неподалеку от аэродрома. Поражены объекты гражданской инфраструктуры, одна ракета попала в жилой сектор.
По данным местных властей, в результате удара погиб ребенок, есть раненые.
- Днем 5 августа 2023 года РФ била "Кинжалами", "Калибрами" в основном по авиабазе в Староконстантинове. Был прилет по Мотор Сичи в Запорожье.
- Вечером того же дня россияне сбросили авиабомбу на центр переливания крови в Харьковской области, есть погибшие и раненые.
- В ночь на 6 августа страна-террорист Россия нанесла массированную ракетную атаку. Сообщалось о взрывах и работе ПВО рядом со Староконстантиновым.
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