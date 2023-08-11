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ВСУ: РФ ударила четырьмя "Кинжалами". ПВО сбила один, три прилета возле аэродрома Коломыя

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2023, 14:27
ВСУ: РФ ударила четырьмя
Истребитель МиГ-31К (Фото: ресурс оккупантов)

Российские оккупанты ударили по Украине четырьмя ракетами "Кинжал" во время утренней атаки 11 августа. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

Военные заявляют, что около 10:00 четыре истребителя МиГ-31К запустили "Кинжалы" по Украине — пуски осуществлялись с территории Тульской и Липецкой областей РФ. 

Ракеты заходили в Украину с северного направления и летели в район аэродрома Коломыя Ивано-Франковской области. 

Одну цель удалось сбить в Киевской области, остальные ударили неподалеку от аэродрома. Поражены объекты гражданской инфраструктуры, одна ракета попала в жилой сектор.

По данным местных властей, в результате удара погиб ребенок, есть раненые. 

Ранее взрывы прозвучали в Киеве, военная администрация сообщила о работе ПВО и сбивании ракет "Кинжал". Также под удар попали Хмельницкий и Винницкая область. 

Читайте также: ГУР: Россия могла имитировать пуски ракет из Беларуси, чтобы втянуть ее в войну

Дмитрий Гриниченко
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Кинжалвойнапворакетный ударИвано-Франковская областьколомыявоздушные силы
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