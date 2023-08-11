Новости | Взрывы в Киеве: Россия запустила "Кинжалы", обломки упали на территории детской больницы
Страна-террорист РФ совершает очередную ракетную атаку по Украине. Журналисты LIGA.net сообщают о звуках взрывов в Киеве. На территорию детской больницы упали обломки ракеты.
В 9:49 объявлена воздушная тревога по всей Украине из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.
В 9:59 Воздушные силы сообщили о пусках аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" в направлении Киевской области.
В 10:01 зафиксированы повторные пуски.
В воздушных силах призвали идти в укрытие жителей Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областей.
10:02. Мэр Киева сообщил о взрывах в городе.
КМВА пишет, что в городе работает противовоздушная оборона.
10:07. "Ракетная опасность продолжается! Оставайтесь в укрытиях", – начальник КМВА.
10:15. Собеседник LIGA.net сообщил, что в Киеве есть успешная работа ПВО.
ОБНОВЛЕНО в 10:19. Обломки ракеты упали на территорию одной из детских больниц Киева, сообщил мэр.
Пострадавших и разрушений нет, на место выехали экстренные службы, отмечает он.
10:25. Предварительно, в Оболонском районе на территорию детской больницы упало несколько обломков, данные о пострадавших и разрушениях выясняются, сообщил начальник КМВА.
ОБНОВЛЕНО в 10:33. Отбой воздушной тревоги в Киеве и по областям.
10:52. В Оболонском районе обнаружены еще два места падения обломков, сообщил мэр Киева.
На улице Богатырского повреждена крыша частного дома, на Оболони обнаружили обломок на открытой местности в одном из дачных кооперативов, отметил он.
Пострадавших нет, пишет мэр.
- Днем 5 августа 2023 года РФ била "Кинжалами", "Калибрамы" в основном по авиабазе в Староконстантинове. Был прилет по мотору Сечи в Запорожье.
- Вечером того же дня россияне сбросили авиабомбу на центр переливания крови в Харьковской области, погибли и ранены.
- В ночь на 6 августа страна-террорист Россия нанесла массированную ракетную атаку. Сообщалось о взрывах и работе ПВО рядом со Староконстантиновым.
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