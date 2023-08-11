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Новости | Взрывы в Киеве: Россия запустила "Кинжалы", обломки упали на территории детской больницы

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2023, 10:03
Взрывы в Киеве: Россия запустила
МиГ-31 (Фото: EPA)
обновлено

Страна-террорист РФ совершает очередную ракетную атаку по Украине. Журналисты LIGA.net сообщают о звуках взрывов в Киеве. На территорию детской больницы упали обломки ракеты.

В 9:49 объявлена воздушная тревога по всей Украине из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

В 9:59 Воздушные силы сообщили о пусках аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" в направлении Киевской области.

В 10:01 зафиксированы повторные пуски.

В воздушных силах призвали идти в укрытие жителей Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областей.

10:02. Мэр Киева сообщил о взрывах в городе. 

КМВА пишет, что в городе работает противовоздушная оборона.

10:07. "Ракетная опасность продолжается! Оставайтесь в укрытиях", – начальник КМВА.

10:15. Собеседник LIGA.net сообщил, что в Киеве есть успешная работа ПВО.

ОБНОВЛЕНО в 10:19. Обломки ракеты упали на территорию одной из детских больниц Киева, сообщил мэр.

Пострадавших и разрушений нет, на место выехали экстренные службы, отмечает он.

10:25. Предварительно, в Оболонском районе на территорию детской больницы упало несколько обломков, данные о пострадавших и разрушениях выясняются, сообщил начальник КМВА.

ОБНОВЛЕНО в 10:33. Отбой воздушной тревоги в Киеве и по областям.

10:52. В Оболонском районе обнаружены еще два места падения обломков, сообщил мэр Киева.

На улице Богатырского повреждена крыша частного дома, на Оболони обнаружили обломок на открытой местности в одном из дачных кооперативов, отметил он.

Пострадавших нет, пишет мэр.

СПРАВКА. Россия характеризует 9-C-7760 как гиперзвуковую ракету комплекса Х-47М2, однако по сути это модернизированный для подвешивания на самолет баллистический "Искандер", пояснил LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк. Ракета способна нести ядерный заряд. Заявленная РФ максимальная скорость – до 4 км/c, высота полета к моменту достижения гиперзвуковой скорости – 20 км, а масса боевой части – 500 кг.

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Артём Джерипа
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Кинжалвойнакиевракетная атака
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