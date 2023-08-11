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Новини | Вибухи у Києві: Росія запустила "Кинджали", уламки впали на території дитячої лікарні

Этот материал также доступен на русском
11.08.2023, 10:03
Вибухи у Києві: Росія запустила
МіГ-31 (Фото: EPA)
оновлено

Країна-терорист РФ здійснює чергову ракетну атаку по Україні. Журналісти LIGA.net повідомляють про звуки вибухів у Києві. На територію дитячої лікарні впали уламки ракети.

О 9:49 оголошено повітряну тривогу по всій Україні через зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

О 9:59 Повітряні сили повідомили про пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" у напрямку Київщини.

О 10:01 зафіксовано повторні пуски.

У Повітряних силах закликали йти в укриття мешканців Житомирської, Вінницької, Хмельницької, Чернівецької та Івано-Франківської областей.

10:02. Мер Києва повідомив про вибухи в місті. 

КМВА пише, що в місті працює протиповітряна оборона.

10:07. "Ракетна небезпека триває! Залишайтеся в укриттях", – начальник КМВА.

10:15. Співрозмовник LIGA.net повідомив, що в Києві є успішна робота ППО.

ОНОВЛЕНО о 10:19. Уламки ракети впали на територію однієї з дитячих лікарень Києва, повідомив міський голова.

Постраждалих та руйнувань немає, на місце виїхали екстренні служби, зазначає він.

10:25. Попередньо, в Оболонському районі на територію дитячої лікарні впало декілька уламків, дані щодо потерпілих та руйнувань з'ясовуються, повідомив начальник КМВА.

ОНОВЛЕНО о 10:33. Відбій повітряної тривоги у Києві та по областях.

10:52. В Оболонському районі виявлено ще два місця падіння уламків, повідомив мер Києва.

На вулиці Богатирського пошкоджений дах приватного будинку, на Оболоні виявили уламок на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів, зазначив він.

Постраждалих немає, пише міський голова.

ДОВІДКА. Росія характеризує 9-C-7760 як гіперзвукову ракету комплексу Х-47М2, проте, по суті, це модернізований для підвішування на літак балістичний "Іскандер", пояснив LIGA.net експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк. Ракета здатна нести ядерний заряд. Заявлена РФ максимальна швидкість – до 4 км/c, висота польоту на момент досягнення гіперзвукової швидкості – 20 км, а маса бойової частини – 500 кг.

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Артем Джеріпа
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війнакиївракетна атака"Кинджал"
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