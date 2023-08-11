Новини | Вибухи у Києві: Росія запустила "Кинджали", уламки впали на території дитячої лікарні
Країна-терорист РФ здійснює чергову ракетну атаку по Україні. Журналісти LIGA.net повідомляють про звуки вибухів у Києві. На територію дитячої лікарні впали уламки ракети.
О 9:49 оголошено повітряну тривогу по всій Україні через зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.
О 9:59 Повітряні сили повідомили про пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" у напрямку Київщини.
О 10:01 зафіксовано повторні пуски.
У Повітряних силах закликали йти в укриття мешканців Житомирської, Вінницької, Хмельницької, Чернівецької та Івано-Франківської областей.
10:02. Мер Києва повідомив про вибухи в місті.
КМВА пише, що в місті працює протиповітряна оборона.
10:07. "Ракетна небезпека триває! Залишайтеся в укриттях", – начальник КМВА.
10:15. Співрозмовник LIGA.net повідомив, що в Києві є успішна робота ППО.
ОНОВЛЕНО о 10:19. Уламки ракети впали на територію однієї з дитячих лікарень Києва, повідомив міський голова.
Постраждалих та руйнувань немає, на місце виїхали екстренні служби, зазначає він.
10:25. Попередньо, в Оболонському районі на територію дитячої лікарні впало декілька уламків, дані щодо потерпілих та руйнувань з'ясовуються, повідомив начальник КМВА.
ОНОВЛЕНО о 10:33. Відбій повітряної тривоги у Києві та по областях.
10:52. В Оболонському районі виявлено ще два місця падіння уламків, повідомив мер Києва.
На вулиці Богатирського пошкоджений дах приватного будинку, на Оболоні виявили уламок на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів, зазначив він.
Постраждалих немає, пише міський голова.
- Вдень 5 серпня 2023 року РФ била "Кинджалами", "Калібрами" здебільшого по авіабазі у Старокостянтинові. Був приліт по Мотор Січі в Запоріжжі.
- Увечері того ж дня росіяни скинули авіабомбу на центр переливання крові у Харківській області, є загиблі та поранені.
- У ніч проти 6 серпня країна-терористка Росія завдала масованої ракетної атаки. Повідомлялось про вибухи та роботу ППО поряд зі Старокостянтиновом.
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