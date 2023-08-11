Россияне ударили по Ивано-Франковской области. Попали в жилой дом, погиб ребенок — фото

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Российские оккупанты ударили по Ивано-Франковской области во время утренней атаки 11 августа, погиб ребенок. Об этом сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

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По ее словам, захватчики попали в гражданский объект, есть пострадавшие.

Известно о погибшем ребенке — его в критическом состоянии доставили в больницу, медики делали все возможное для спасения, однако ранения оказались несовместимы с жизнью.

"Еще раз призываю не игнорировать сигналы воздушных тревог. Где бы вы ни проживали, позаботьтесь о своей безопасности", — заявила Онищук.

ОБНОВЛЕНО в 13:32. В Офисе генпрокурора . В Офисе генпрокурора сообщили , что удар пришелся по частному жилому дому в Коломыйском районе, где проживала семья с тремя детьми. Погибшим оказался восьмилетний мальчик.

Взрывной волной и обломками частично разрушено хозяйственное сооружение. Удар наносился ракетой "Кинжал".

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