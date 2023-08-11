Россияне ударили по Ивано-Франковской области. Попали в жилой дом, погиб ребенок — фото
11.08.2023, 13:26
Истребитель МиГ-31 и ракета "Кинжал" (Фото: ресурс оккупантов)
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Российские оккупанты ударили по Ивано-Франковской области во время утренней атаки 11 августа, погиб ребенок. Об этом сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.
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По ее словам, захватчики попали в гражданский объект, есть пострадавшие.
Известно о погибшем ребенке — его в критическом состоянии доставили в больницу, медики делали все возможное для спасения, однако ранения оказались несовместимы с жизнью.
"Еще раз призываю не игнорировать сигналы воздушных тревог. Где бы вы ни проживали, позаботьтесь о своей безопасности", — заявила Онищук.
ОБНОВЛЕНО в 13:32. В Офисе генпрокурора сообщили, что удар пришелся по частному жилому дому в Коломыйском районе, где проживала семья с тремя детьми. Погибшим оказался восьмилетний мальчик.
Взрывной волной и обломками частично разрушено хозяйственное сооружение. Удар наносился ракетой "Кинжал".
Ранее взрывы прозвучали в Киеве, военная администрация сообщила о работе ПВО и сбитии ракет "Кинжал". Также под удар попали Хмельницкий и Винницкая область.
- Днем 5 августа 2023 года РФ била "Кинжалами", "Калибрами" в основном по авиабазе в Староконстантинове. Был прилет по Мотор Сичи в Запорожье.
- Вечером того же дня россияне сбросили авиабомбу на центр переливания крови в Харьковской области, есть погибшие и раненые.
- В ночь на 6 августа страна-террорист Россия нанесла массированную ракетную атаку. Сообщалось о взрывах и работе ПВО рядом со Староконстантиновым.
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