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Россияне ударили по Ивано-Франковской области. Попали в жилой дом, погиб ребенок — фото

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2023, 13:26
Россияне ударили по Ивано-Франковской области. Попали в жилой дом, погиб ребенок — фото - Фото
Истребитель МиГ-31 и ракета "Кинжал" (Фото: ресурс оккупантов)
обновлено

Российские оккупанты ударили по Ивано-Франковской области во время утренней атаки 11 августа, погиб ребенок. Об этом сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

По ее словам, захватчики попали в гражданский объект, есть пострадавшие.
Известно о погибшем ребенке — его в критическом состоянии доставили в больницу, медики делали все возможное для спасения, однако ранения оказались несовместимы с жизнью. 
"Еще раз призываю не игнорировать сигналы воздушных тревог. Где бы вы ни проживали, позаботьтесь о своей безопасности", — заявила Онищук.
ОБНОВЛЕНО в 13:32. В Офисе генпрокурора сообщили, что удар пришелся по частному жилому дому в Коломыйском районе, где проживала семья с тремя детьми. Погибшим оказался восьмилетний мальчик. 
Взрывной волной и обломками частично разрушено хозяйственное сооружение. Удар наносился ракетой "Кинжал". 
Последствия удара по Прикарпатью (Фото: Офис генпрокурора)
Последствия удара по Прикарпатью (Фото: Офис генпрокурора)
Ранее взрывы прозвучали в Киеве, военная администрация сообщила о работе ПВО и сбитии ракет "Кинжал". Также под удар попали Хмельницкий и Винницкая область. 

Читайте также: ГУР: Россия могла имитировать пуски ракет из Беларуси, чтобы втянуть ее в войну

Дмитрий Гриниченко
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