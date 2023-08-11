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Россия атаковала Киев ракетами "Кинжал". ПВО сбила все цели — военная администрация

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2023, 11:31
Россия атаковала Киев ракетами
Истребитель МиГ-31К и ракета "Кинжал" (Фото: ресурс оккупантов)

Силы противовоздушной обороны сбили все ракеты "Кинжал", которыми россияне атаковали Киев утром 11 августа. Об этом сообщил спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов в эфире канала Киев.

По его словам, оккупанты нанесли удар по столице аэробаллистическими ракетами Х-47 "Кинжал".

Он отметил, что силы ПВО сбили все ракеты, информация о количестве будет позже от командования Воздушных сил.

"Пока есть падение обломков, значительных разрушений не зафиксировано, информации о пострадавших также пока не было, будем надеяться, что и не будет", — заявил Шаманов.

Ранее взрывы прозвучали в Киеве, военная администрация сообщила о работе ПВО. Также под удар попали Хмельницкий и Винницкая область. 

СПРАВКА. Россия характеризует 9-C-7760 как гиперзвуковую ракету комплекса Х-47М2, однако по сути это модернизированный для подвешивания на самолет баллистический "Искандер", пояснил LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк. Ракета способна нести ядерный заряд. Заявленная РФ максимальная скорость – до 4 км/c, высота полета к моменту достижения гиперзвуковой скорости – 20 км, а масса боевой части – 500 кг.

Читайте также: ГУР: Россия могла имитировать пуски ракет из Беларуси, чтобы втянуть ее в войну

Дмитрий Гриниченко
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