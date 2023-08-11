Россия атаковала Киев ракетами "Кинжал". ПВО сбила все цели — военная администрация
Силы противовоздушной обороны сбили все ракеты "Кинжал", которыми россияне атаковали Киев утром 11 августа. Об этом сообщил спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов в эфире канала Киев.
По его словам, оккупанты нанесли удар по столице аэробаллистическими ракетами Х-47 "Кинжал".
Он отметил, что силы ПВО сбили все ракеты, информация о количестве будет позже от командования Воздушных сил.
"Пока есть падение обломков, значительных разрушений не зафиксировано, информации о пострадавших также пока не было, будем надеяться, что и не будет", — заявил Шаманов.
Ранее взрывы прозвучали в Киеве, военная администрация сообщила о работе ПВО. Также под удар попали Хмельницкий и Винницкая область.
- Днем 5 августа 2023 года РФ била "Кинжалами", "Калибрами" в основном по авиабазе в Староконстантинове. Был прилет по Мотор Сичи в Запорожье.
- Вечером того же дня россияне сбросили авиабомбу на центр переливания крови в Харьковской области, есть погибшие и раненые.
- В ночь на 6 августа страна-террорист Россия нанесла массированную ракетную атаку. Сообщалось о взрывах и работе ПВО рядом со Староконстантиновым.
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