В Хмельницком и Винницкой области взрывы. Россия атакует ракетами "Кинжал"

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В Хмельницком и Винницкой области во время тревоги прозвучали взрывы, российские оккупанты атакуют ракетами "Кинжал". Об этом сообщили источники LIGA.net на местах.

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В 09:49 в Украине была объявлена воздушная тревога — с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области РФ взлетели четыре истребителя МиГ-31К.

Около 10:00 россияне запустили ракеты Х-47 "Кинжал".

После 10:00 в Винницкой области и Хмельницком звучали взрывы.

Официальной информации о возможных прилетах или работе противовоздушной обороны пока не было.

ОБНОВЛЕНО в 10:20. В Хмельницкой областной военной администрации заявили о работе ПВО и призвали быть в укрытиях.

Также взрывы прозвучали в Киеве, военная администрация сообщила о работе ПВО.

СПРАВКА. Россия характеризует 9-C-7760 как гиперзвуковую ракету комплекса Х-47М2, однако по сути это модернизированный для подвешивания на самолет баллистический "Искандер", пояснил Россия характеризует 9-C-7760 как гиперзвуковую ракету комплекса Х-47М2, однако по сути это модернизированный для подвешивания на самолет баллистический "Искандер", пояснил LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк. Ракета способна нести ядерный заряд. Заявленная РФ максимальная скорость – до 4 км/c, высота полета к моменту достижения гиперзвуковой скорости – 20 км, а масса боевой части – 500 кг.

Днем 5 августа 2023 года РФ била "Кинжалами", "Калибрами" в основном по авиабазе в Староконстантинове. Был прилет по Мотор Сичи в Запорожье.

Вечером того же дня россияне сбросили авиабомбу на центр переливания крови в Харьковской области, есть погибшие и раненые.

В ночь на 6 августа страна-террорист Россия нанесла массированную ракетную атаку. Сообщалось о взрывах и работе ПВО рядом со Староконстантиновым.

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