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В Хмельницком и Винницкой области взрывы. Россия атакует ракетами "Кинжал"

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2023, 10:13
В Хмельницком и Винницкой области взрывы. Россия атакует ракетами
Хмельницкий (Фото: скриншот с видео)
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В Хмельницком и Винницкой области во время тревоги прозвучали взрывы, российские оккупанты атакуют ракетами "Кинжал". Об этом сообщили источники LIGA.net на местах.

В 09:49 в Украине была объявлена воздушная тревога — с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области РФ взлетели четыре истребителя МиГ-31К.

Около 10:00 россияне запустили ракеты Х-47 "Кинжал". 

После 10:00 в Винницкой области и Хмельницком звучали взрывы.

Официальной информации о возможных прилетах или работе противовоздушной обороны пока не было. 

ОБНОВЛЕНО в 10:20. В Хмельницкой областной военной администрации заявили о работе ПВО и призвали быть в укрытиях. 

Также взрывы прозвучали в Киеве, военная администрация сообщила о работе ПВО. 

СПРАВКА. Россия характеризует 9-C-7760 как гиперзвуковую ракету комплекса Х-47М2, однако по сути это модернизированный для подвешивания на самолет баллистический "Искандер", пояснил LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк. Ракета способна нести ядерный заряд. Заявленная РФ максимальная скорость – до 4 км/c, высота полета к моменту достижения гиперзвуковой скорости – 20 км, а масса боевой части – 500 кг.

Читайте также: ГУР: Россия могла имитировать пуски ракет из Беларуси, чтобы втянуть ее в войну

Дмитрий Гриниченко
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