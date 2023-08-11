В Хмельницком и Винницкой области взрывы. Россия атакует ракетами "Кинжал"
В Хмельницком и Винницкой области во время тревоги прозвучали взрывы, российские оккупанты атакуют ракетами "Кинжал". Об этом сообщили источники LIGA.net на местах.
В 09:49 в Украине была объявлена воздушная тревога — с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области РФ взлетели четыре истребителя МиГ-31К.
Около 10:00 россияне запустили ракеты Х-47 "Кинжал".
После 10:00 в Винницкой области и Хмельницком звучали взрывы.
Официальной информации о возможных прилетах или работе противовоздушной обороны пока не было.
ОБНОВЛЕНО в 10:20. В Хмельницкой областной военной администрации заявили о работе ПВО и призвали быть в укрытиях.
Также взрывы прозвучали в Киеве, военная администрация сообщила о работе ПВО.
- Днем 5 августа 2023 года РФ била "Кинжалами", "Калибрами" в основном по авиабазе в Староконстантинове. Был прилет по Мотор Сичи в Запорожье.
- Вечером того же дня россияне сбросили авиабомбу на центр переливания крови в Харьковской области, есть погибшие и раненые.
- В ночь на 6 августа страна-террорист Россия нанесла массированную ракетную атаку. Сообщалось о взрывах и работе ПВО рядом со Староконстантиновым.
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