У Хмельницькому та Вінницькій області вибухи. Росія атакує ракетами "Кинджал"

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У Хмельницькому та Вінницькій області під час тривоги пролунали вибухи, російські окупанти атакують ракетами "Кинджал". Про це повідомили джерела LIGA.net на місцях.

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О 09:49 в Україні було оголошено повітряну тривогу — з аеродрому "Саваслейка" в Нижегородській області РФ злетіли чотири винищувачі МіГ-31К.

Близько 10:00 росіяни запустили ракети Х-47 "Кинджал".

Після 10:00 у Вінницькій області та Хмельницькому лунали вибухи.

Офіційної інформації про можливі прильоти чи роботу протиповітряної оборони поки що не було.

ОНОВЛЕНО о 10:20. У Хмельницькій обласній військовій адміністрації заявили про роботу ППО та закликали бути в укриттях.

Також вибухи пролунали у Києві, військова адміністрація повідомила про роботу ППО.

ДОВІДКА. Росія характеризує 9-C-7760 як гіперзвукову ракету комплексу Х-47М2, проте по суті це модернізований для підвішування на літак балістичний "Іскандер", пояснив Росія характеризує 9-C-7760 як гіперзвукову ракету комплексу Х-47М2, проте по суті це модернізований для підвішування на літак балістичний "Іскандер", пояснив LIGA.net експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк. Ракета здатна нести ядерний заряд. Заявлена РФ максимальна швидкість – до 4 км/c, висота польоту на момент досягнення гіперзвукової швидкості – 20 км, а маса бойової частини – 500 кг.

Вдень 5 серпня 2023 року РФ била "Кинджалами", "Калібрами" здебільшого по авіабазі у Старокостянтинові. Був приліт по Мотор Січі в Запоріжжі.

Увечері того ж дня росіяни скинули авіабомбу на центр переливання крові у Харківській області, є загиблі та поранені.

У ніч проти 6 серпня країна-терористка Росія завдала масованої ракетної атаки. Повідомлялось про вибухи та роботу ППО поряд зі Старокостянтиновом.

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