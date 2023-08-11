RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Хмельницькому та Вінницькій області вибухи. Росія атакує ракетами "Кинджал"

Этот материал также доступен на русском
11.08.2023, 10:13
У Хмельницькому та Вінницькій області вибухи. Росія атакує ракетами
Хмельницький (Фото: скриншот з відео)
доповнено

У Хмельницькому та Вінницькій області під час тривоги пролунали вибухи, російські окупанти атакують ракетами "Кинджал". Про це повідомили джерела LIGA.net на місцях.

О 09:49 в Україні було оголошено повітряну тривогу — з аеродрому "Саваслейка" в Нижегородській області РФ злетіли чотири винищувачі МіГ-31К.

Близько 10:00 росіяни запустили ракети Х-47 "Кинджал".

Після 10:00 у Вінницькій області та Хмельницькому лунали вибухи.

Офіційної інформації про можливі прильоти чи роботу протиповітряної оборони поки що не було.

ОНОВЛЕНО о 10:20. У Хмельницькій обласній військовій адміністрації заявили про роботу ППО та закликали бути в укриттях.

Також вибухи пролунали у Києві, військова адміністрація повідомила про роботу ППО.

ДОВІДКА. Росія характеризує 9-C-7760 як гіперзвукову ракету комплексу Х-47М2, проте по суті це модернізований для підвішування на літак балістичний "Іскандер", пояснив LIGA.net експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк. Ракета здатна нести ядерний заряд. Заявлена РФ максимальна швидкість – до 4 км/c, висота польоту на момент досягнення гіперзвукової швидкості – 20 км, а маса бойової частини – 500 кг.

Читайте також: ГУР: Росія могла імітувати пуски ракет з Білорусі, щоб втягнути її у війну

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаобстрілиппохмельницькийВінницька областьракетний ударкинджалМіГ-31К
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 