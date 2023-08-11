У Хмельницькому та Вінницькій області вибухи. Росія атакує ракетами "Кинджал"
У Хмельницькому та Вінницькій області під час тривоги пролунали вибухи, російські окупанти атакують ракетами "Кинджал". Про це повідомили джерела LIGA.net на місцях.
О 09:49 в Україні було оголошено повітряну тривогу — з аеродрому "Саваслейка" в Нижегородській області РФ злетіли чотири винищувачі МіГ-31К.
Близько 10:00 росіяни запустили ракети Х-47 "Кинджал".
Після 10:00 у Вінницькій області та Хмельницькому лунали вибухи.
Офіційної інформації про можливі прильоти чи роботу протиповітряної оборони поки що не було.
ОНОВЛЕНО о 10:20. У Хмельницькій обласній військовій адміністрації заявили про роботу ППО та закликали бути в укриттях.
Також вибухи пролунали у Києві, військова адміністрація повідомила про роботу ППО.
- Вдень 5 серпня 2023 року РФ била "Кинджалами", "Калібрами" здебільшого по авіабазі у Старокостянтинові. Був приліт по Мотор Січі в Запоріжжі.
- Увечері того ж дня росіяни скинули авіабомбу на центр переливання крові у Харківській області, є загиблі та поранені.
- У ніч проти 6 серпня країна-терористка Росія завдала масованої ракетної атаки. Повідомлялось про вибухи та роботу ППО поряд зі Старокостянтиновом.
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