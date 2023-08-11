RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Росіяни вдарили по Івано-Франківській області. Влучили у житловий будинок, загинула дитина — фото

Этот материал также доступен на русском
11.08.2023, 13:26
Росіяни вдарили по Івано-Франківській області. Влучили у житловий будинок, загинула дитина — фото - Фото
Винищувач МіГ-31 та ракета "Кинджал" (Фото: ресурс окупантів)
оновлено

Російські окупанти вдарили по Івано-Франківській області під час ранкової атаки 11 серпня, загинула дитина. Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

За її словами, загарбники влучили в цивільний об'єкт, є постраждалі.

Відомо про загиблу дитину — її у критичному стані доправили до лікарні, медики робили все можливе для порятунку, проте поранення виявилися несумісними з життям.

"Ще раз закликаю не ігнорувати сигнали повітряних тривог. Де б ви не проживали, подбайте про свою безпеку", — заявила Онищук.

ОНОВЛЕНО о 13:32. В Офісі генпрокурора повідомили, що удару зазнав приватний житловий будинок у Коломийському районі, де проживала сім'я з трьома дітьми. Загиблим виявився восьмирічний хлопчик.

Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано господарську споруду. Удар завдавався ракетою "Кинджал".

Наслідки удару по Прикарпаттю (Фото: Офіс генпрокурора)

Наслідки удару по Прикарпаттю (Фото: Офіс генпрокурора)

Раніше вибухи пролунали у Києві, військова адміністрація повідомила про роботу ППО та збиття ракет "Кинджал". Також під удар потрапили Хмельницький та Вінницька область.

Читайте також: ГУР: Росія могла імітувати пуски ракет з Білорусі, щоб втягнути її у війну

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаобстрілиІвано-Франківська областьзагибліракетний удар
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 