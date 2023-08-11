Росіяни вдарили по Івано-Франківській області. Влучили у житловий будинок, загинула дитина — фото

оновлено

Російські окупанти вдарили по Івано-Франківській області під час ранкової атаки 11 серпня, загинула дитина. Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За її словами, загарбники влучили в цивільний об'єкт, є постраждалі.

Відомо про загиблу дитину — її у критичному стані доправили до лікарні, медики робили все можливе для порятунку, проте поранення виявилися несумісними з життям.

"Ще раз закликаю не ігнорувати сигнали повітряних тривог. Де б ви не проживали, подбайте про свою безпеку", — заявила Онищук.

ОНОВЛЕНО о 13:32. В Офісі генпрокурора повідомили, що удару зазнав приватний житловий будинок у Коломийському районі, де проживала сім'я з трьома дітьми. Загиблим виявився восьмирічний хлопчик.

Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано господарську споруду. Удар завдавався ракетою "Кинджал".

Раніше вибухи пролунали у Києві, військова адміністрація повідомила про роботу ППО та збиття ракет "Кинджал". Також під удар потрапили Хмельницький та Вінницька область.

Вдень 5 серпня 2023 року РФ била "Кинджалами", "Калібрами" здебільшого по авіабазі у Старокостянтинові. Був приліт по Мотор Січі в Запоріжжі.

Увечері того ж дня росіяни скинули авіабомбу на центр переливання крові у Харківській області, є загиблі та поранені.

У ніч проти 6 серпня країна-терорист Росія завдала масованої ракетної атаки. Повідомлялось про вибухи та роботу ППО поряд зі Старокостянтиновом.

Читайте також: ГУР: Росія могла імітувати пуски ракет з Білорусі, щоб втягнути її у війну

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.