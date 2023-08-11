ВСУ об ударе по Коломые: РФ била "Кинжалами" по молодежи, которая будет учиться на F-16

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что во время ракетного удара 11 августа россияне пытались уничтожить молодых украинских летчиков, которые поедут обучаться на истребителях F-16. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, ракеты врага летели на военные аэродромы, которые находятся под его прицелом уже не первый месяц.

"Аэродром Староконстантинов сейчас больше всего переживает последствия ударов. Теперь Ивано-Франковская область. Под ударом оказались наши молодые летчики, которые скоро едут обучаться на F-16. Хотели ударить по нашей молодежи и лишить нас перспективы перейти на западную технику", — сказал Игнат.

Он отметил, что атака оккупантов не имела успеха и не принесла им желаемых результатов.

Ранее стало известно, что РФ ударила четырьмя ракетами Х-47 "Кинжал", зафиксировано три прилета вблизи аэродрома в Коломые.

По данным местных властей, в результате удара погиб ребенок, есть раненые.

Одну ракету сбила противовоздушная оборона над Киевской областью.

Днем 5 августа 2023 года РФ била "Кинжалами", "Калибрами" в основном по авиабазе в Староконстантинове. Был прилет по Мотор Сичи в Запорожье.

Вечером того же дня россияне сбросили авиабомбу на центр переливания крови в Харьковской области, есть погибшие и раненые.

В ночь на 6 августа страна-террорист Россия нанесла массированную ракетную атаку. Сообщалось о взрывах и работе ПВО рядом со Староконстантиновым.

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