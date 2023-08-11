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ВСУ об ударе по Коломые: РФ била "Кинжалами" по молодежи, которая будет учиться на F-16

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2023, 15:14
ВСУ об ударе по Коломые: РФ била
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что во время ракетного удара 11 августа россияне пытались уничтожить молодых украинских летчиков, которые поедут обучаться на истребителях F-16. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, ракеты врага летели на военные аэродромы, которые находятся под его прицелом уже не первый месяц. 

"Аэродром Староконстантинов сейчас больше всего переживает последствия ударов. Теперь Ивано-Франковская область. Под ударом оказались наши молодые летчики, которые скоро едут обучаться на F-16. Хотели ударить по нашей молодежи и лишить нас перспективы перейти на западную технику", — сказал Игнат.

Он отметил, что атака оккупантов не имела успеха и не принесла им желаемых результатов. 

Ранее стало известно, что РФ ударила четырьмя ракетами Х-47 "Кинжал", зафиксировано три прилета вблизи аэродрома в Коломые.

По данным местных властей, в результате удара погиб ребенок, есть раненые. 

Одну ракету сбила противовоздушная оборона над Киевской областью.

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Дмитрий Гриниченко
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