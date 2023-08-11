ВСУ об ударе по Коломые: РФ била "Кинжалами" по молодежи, которая будет учиться на F-16
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что во время ракетного удара 11 августа россияне пытались уничтожить молодых украинских летчиков, которые поедут обучаться на истребителях F-16. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
"Аэродром Староконстантинов сейчас больше всего переживает последствия ударов. Теперь Ивано-Франковская область. Под ударом оказались наши молодые летчики, которые скоро едут обучаться на F-16. Хотели ударить по нашей молодежи и лишить нас перспективы перейти на западную технику", — сказал Игнат.
Он отметил, что атака оккупантов не имела успеха и не принесла им желаемых результатов.
Ранее стало известно, что РФ ударила четырьмя ракетами Х-47 "Кинжал", зафиксировано три прилета вблизи аэродрома в Коломые.
По данным местных властей, в результате удара погиб ребенок, есть раненые.
Одну ракету сбила противовоздушная оборона над Киевской областью.
- Днем 5 августа 2023 года РФ била "Кинжалами", "Калибрами" в основном по авиабазе в Староконстантинове. Был прилет по Мотор Сичи в Запорожье.
- Вечером того же дня россияне сбросили авиабомбу на центр переливания крови в Харьковской области, есть погибшие и раненые.
- В ночь на 6 августа страна-террорист Россия нанесла массированную ракетную атаку. Сообщалось о взрывах и работе ПВО рядом со Староконстантиновым.
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