RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

ЗСУ про удар по Коломиї: РФ била "Кинджалами" по молодих льотчиках, які навчатимуться на F-16

Этот материал также доступен на русском
11.08.2023, 15:14
ЗСУ про удар по Коломиї: РФ била
Юрій Ігнат (Фото: скриншот з відео)

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що під час ракетного удару 11 серпня росіяни намагалися знищити молодих українських льотчиків, які поїдуть навчатися на винищувачах F-16. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, ракети ворога летіли на військові аеродроми, які перебувають під його прицілом уже не перший місяць.

"Аеродром Старокостянтинів зараз найбільше переживає наслідки ударів. Тепер Івано-Франківська область. Під ударом опинилися наші молоді льотчики, які скоро їдуть навчатися на F-16. Хотіли вдарити по нашій молоді та позбавити нас перспективи перейти на західну техніку", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що атака окупантів не мала успіху та не принесла їм бажаних результатів.

Раніше стало відомо, що РФ вдарила чотирма ракетами Х-47 "Кинджал", зафіксовано три прильоти поблизу аеродрому в Коломиї. 

За даними місцевої влади, внаслідок удару загинула дитина, є поранені.

Одну ракету збила протиповітряна оборона над Київською областю.

Читайте також: ГУР: Росія могла імітувати пуски ракет з Білорусі, щоб втягнути її у війну

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаколомияповітряні силиракетний ударкинджалЮрій ІгнатF-16
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 