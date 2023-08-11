ЗСУ про удар по Коломиї: РФ била "Кинджалами" по молодих льотчиках, які навчатимуться на F-16
Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що під час ракетного удару 11 серпня росіяни намагалися знищити молодих українських льотчиків, які поїдуть навчатися на винищувачах F-16. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.
За його словами, ракети ворога летіли на військові аеродроми, які перебувають під його прицілом уже не перший місяць.
"Аеродром Старокостянтинів зараз найбільше переживає наслідки ударів. Тепер Івано-Франківська область. Під ударом опинилися наші молоді льотчики, які скоро їдуть навчатися на F-16. Хотіли вдарити по нашій молоді та позбавити нас перспективи перейти на західну техніку", — сказав Ігнат.
Він зазначив, що атака окупантів не мала успіху та не принесла їм бажаних результатів.
Раніше стало відомо, що РФ вдарила чотирма ракетами Х-47 "Кинджал", зафіксовано три прильоти поблизу аеродрому в Коломиї.
За даними місцевої влади, внаслідок удару загинула дитина, є поранені.
Одну ракету збила протиповітряна оборона над Київською областю.
- Вдень 5 серпня 2023 року РФ била "Кинджалами", "Калібрами" здебільшого по авіабазі у Старокостянтинові. Був приліт по Мотор Січі в Запоріжжі.
- Увечері того ж дня росіяни скинули авіабомбу на центр переливання крові у Харківській області, є загиблі та поранені.
- У ніч проти 6 серпня країна-терорист Росія завдала масованої ракетної атаки. Повідомлялось про вибухи та роботу ППО поряд зі Старокостянтиновом.
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