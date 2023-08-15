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ВМС: Нічні пуски "Калібрів" були з "Адмірала Макарова", зараз у морі немає ракетоносіїв

Этот материал также доступен на русском
15.08.2023, 16:46
ВМС: Нічні пуски
"Адмірал Макаров" (Фото - ЕРА)

Цієї ночі росіяни запускали "Калібри" попередньо з фрегата "Адмірал Макаров", який учора було виведено в акваторію Чорного моря. Наразі російські ракетоносії відсутні у морі, але є в портах. Про це під час телемарафону повідомив офіційний представник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук.

"Вони завели в порт призначення той носій, який вночі робив залп, – це "Адмірал Макаров". Зараз в акваторії моря не перебуває носіїв", – сказав Плетенчук.

Він наголосив, що в портах наразі перебуває три ракетоносії РФ, але вони не виведені в море. Ще дві одиниці перебувають у південно-західній частині Чорного моря.

Коментуючи нічні удари чотирма російськими "Калібрами", Плетенчук сказав, що цю інформацію ще треба уточнити, але, скоріше за все, пуски були з "Адмірала Макарова".

Відповідаючи на запитання, чому з російського корабля було випущено чотири ракети, тоді як залп розраховано на вісім, речник ВМС ЗСУ сказав, що причини можуть бути різними – можливо, росіяни розраховували ракети на якусь конкретно визначену кількість цілей.

"Ну, і не слід забувати, що все ж їхні запаси виснажуються, і це факт. Це ми можемо підтвердити – що вони вже не можуть застосовувати ті кількості, які вони хотіли б", – сказав Плетенчук.

  • Цієї ночі були прильоти крилатих ракет у Львові, Луцьку та Дніпрі. Росія била по промислових підприємствах, постраждали житлові будинки, є загиблі. Дивіться фото наслідків зі Львова та Луцька.
  • За даними Повітряних сил, близько 04:00 росіяни вдарили ракетами морського та повітряного базування, всього зафіксовано щонайменше 28 пусків крилатих ракет різних типів.

Читайте також: Кримський міст після вибухів працює, але неповноцінно, РФ посилює охорону – ВМС ЗСУ

Оксана Житнюк
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