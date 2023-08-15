Удари РФ по Дніпру, Львову та Луцьку. Прильоти на підприємства та будинки є постраждалі: фото

Російські окупанти завдали ударів по Львову, Луцьку та Дніпру в ніч на 15 серпня, є прильоти на підприємства. Про це повідомила місцева влада.

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За словами міського голови Львова Андрія Садового, в обласному центрі є збиття ракет, але зафіксовано прильоти.

Постраждали приватні будинки, усі служби працюють на місцях ударів.

Внаслідок прильоту в житловий будинок почалася пожежа на верхніх поверхах, людей евакуювали.

Міський голова Луцька Ігор Поліщук повідомив про влучання в одне із промислових підприємств, попередньо є постраждалі. Екстрені служби працюють. Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко написав про двох постраждалих.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак заявив про удар росіян по підприємству в Дніпрі, почалася пожежа, відомо про одного постраждалого.

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