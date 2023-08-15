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Удари РФ по Дніпру, Львову та Луцьку. Прильоти на підприємства та будинки є постраждалі: фото

Этот материал также доступен на русском
15.08.2023, 06:19
Удари РФ по Дніпру, Львову та Луцьку. Прильоти на підприємства та будинки є постраждалі: фото - Фото
Львів (Фото: скріншот з відео)

Російські окупанти завдали ударів по Львову, Луцьку та Дніпру в ніч на 15 серпня, є прильоти на підприємства. Про це повідомила місцева влада.

За словами міського голови Львова Андрія Садового, в обласному центрі є збиття ракет, але зафіксовано прильоти.

Постраждали приватні будинки, усі служби працюють на місцях ударів.

Внаслідок прильоту в житловий будинок почалася пожежа на верхніх поверхах, людей евакуювали.

Наслідки удару по Львову (Фото: Андрій Садовий/Telegram)

Міський голова Луцька Ігор Поліщук повідомив про влучання в одне із промислових підприємств, попередньо є постраждалі. Екстрені служби працюють. Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко написав про двох постраждалих.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак заявив про удар росіян по підприємству в Дніпрі, почалася пожежа, відомо про одного постраждалого.

Читайте також: Наймасштабніший за війну удар Росії по заходу України: прильоти у Львові, Луцьку та в інших містах

Дмитро Гриниченко
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