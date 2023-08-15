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Удары РФ по Днепру, Львову и Луцку. Прилеты на предприятия и дома, есть пострадавшие: фото

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2023, 06:19
Удары РФ по Днепру, Львову и Луцку. Прилеты на предприятия и дома, есть пострадавшие: фото - Фото
Львов (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты нанесли удары по Львову, Луцку и Днепру в ночь на 15 августа, есть прилеты на предприятия. Об этом сообщили местные власти.

По словам городского головы Львова Андрея Садового, в областном центре есть сбития ракет, но зафиксированы прилеты.
Пострадали частные дома, все службы работают на местах ударов.
В результате прилета в жилой дом начался пожар на верхних этажах, людей эвакуировали. 
Последствия удара по Львову (Фото: Андрей Садовой/Telegram)
Городской голова Луцка Игорь Полищук сообщил о попадании в одно из промышленных предприятий, предварительно, есть пострадавшие. Экстренные службы работают. Глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко написал о двух пострадавших. 
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил об ударе россиян по предприятию в Днепре, начался пожар, известно об одном пострадавшем. 

Читайте также: Самый масштабный за войну удар по западу Украины: прилеты во Львове, Луцке и других местах

Дмитрий Гриниченко
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