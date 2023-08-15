Удары РФ по Днепру, Львову и Луцку. Прилеты на предприятия и дома, есть пострадавшие: фото

Российские оккупанты нанесли удары по Львову, Луцку и Днепру в ночь на 15 августа, есть прилеты на предприятия. Об этом сообщили местные власти.

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По словам городского головы Львова Андрея Садового , в областном центре есть сбития ракет, но зафиксированы прилеты.

Пострадали частные дома, все службы работают на местах ударов.

В результате прилета в жилой дом начался пожар на верхних этажах, людей эвакуировали.

Городской голова Луцка Игорь Полищук сообщил о попадании в одно из промышленных предприятий, предварительно, есть пострадавшие. Экстренные службы работают. Глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко написал о двух пострадавших.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил об ударе россиян по предприятию в Днепре, начался пожар, известно об одном пострадавшем.

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