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ВМС: Ночные пуски "Калибров" были с "Адмирала Макарова", сейчас в море нет ракетоносителей

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2023, 16:46
ВМС: Ночные пуски
"Адмирал Макаров" (Фото - ЕРА)

Этой ночью россияне запускали "Калибры" предварительно с фрегата "Адмирал Макаров", который вчера был выведен в акваторию Черного моря. Сейчас российские ракетоносители отсутствуют в море, но есть в портах. Об этом на телемарафоне сообщил официальный представитель Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук.

"Они завели в порт назначения тот носитель, который ночью делал залп – это "Адмирал Макаров". Сейчас в акватории моря нет носителей", – сказал Плетенчук.

Он отметил, что в портах в настоящее время находятся три ракетоносителя РФ, но они не выведены в море. Еще две единицы находятся в юго-западной части Черного моря.

Комментируя ночные удары четырьмя российскими "Калибрами", Плетенчук сказал, что эту информацию еще предстоит уточнить, но, скорее всего, пуски были с "Адмирала Макарова".

Отвечая на вопрос, почему с российского корабля были выпущены четыре ракеты, в то время как залп рассчитан на восемь, спикер ВМС ВСУ сказал, что причины могут быть разными – возможно, россияне рассчитывали ракеты на какое-то конкретно определенное количество целей.

"Ну и не следует забывать, что все же их запасы истощаются, и это факт. Это мы можем подтвердить – что они уже не могут применять те количества, которые они хотели бы", – сказал Плетенчук.

  • Этой ночью были прилеты крылатых ракет во Львове, Луцке и Днепре. Россия била по промышленным предприятиям, пострадали жилые дома, есть погибшие. Смотрите фото последствий из Львова и Луцка.
  • По данным Воздушных сил, около 04:00 россияне ударили ракетами морского и воздушного базирования, всего зафиксировано по меньшей мере 28 пусков крылатых ракет разных типов.

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Оксана Житнюк
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