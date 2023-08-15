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Спасатели показали последствия ракетного удара россиян по Луцку — фото и видео с места

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15.08.2023, 12:27
Спасатели показали последствия ракетного удара россиян по Луцку — фото и видео с места - Фото
Последствия удара по Луцку (Фото: ГСЧС)

Спасатели показали последствия ракетного удара российских оккупантов по Луцку в ночь на 15 августа. Соответствующие снимки и видео опубликовала пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС заявляют, что в результате удара россиян были разрушены конструкции предприятия, возник пожар.

Спасатели показали последствия ракетного удара россиян по Луцку — фото и видео с места

Из-под завалов спасатели достали одного пострадавшего и тела трех погибших сотрудников. 

Спасатели показали последствия ракетного удара россиян по Луцку — фото и видео с места

Возгорание было ликвидировано, завалы разобраны. 

Спасатели показали последствия ракетного удара россиян по Луцку — фото и видео с места

Работали 34 спасателя и 11 единиц техники. 

Ранее стало известно о прилетах во Львове, Луцке и Днепре, враг ударил по промышленным предприятиям, пострадали жилые дома, есть погибшие. Фото из Львова можно посмотреть здесь. 

Читайте также: Самый масштабный за войну удар по западу Украины: прилеты во Львове, Луцке и других городах

Дмитрий Гриниченко
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