Спасатели показали последствия ракетного удара россиян по Луцку — фото и видео с места

Спасатели показали последствия ракетного удара российских оккупантов по Луцку в ночь на 15 августа. Соответствующие снимки и видео опубликовала пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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В ГСЧС заявляют, что в результате удара россиян были разрушены конструкции предприятия, возник пожар.

Из-под завалов спасатели достали одного пострадавшего и тела трех погибших сотрудников.

Возгорание было ликвидировано, завалы разобраны.

Работали 34 спасателя и 11 единиц техники.

Ранее стало известно о прилетах во Львове, Луцке и Днепре, враг ударил по промышленным предприятиям, пострадали жилые дома, есть погибшие. Фото из Львова можно посмотреть здесь.

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