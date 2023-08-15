Рятувальники показали наслідки ракетного удару росіян по Луцьку — фото та відео з місця
15.08.2023, 12:27
Наслідки удару по Луцьку (Фото: ДСНС)
Рятувальники показали наслідки ракетного удару російських окупантів по Луцьку у ніч проти 15 серпня. Відповідні знімки та відео опублікувала пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
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У ДСНС заявляють, що внаслідок удару росіян було зруйновано конструкції підприємства, виникла пожежа.
З-під завалів рятувальники дістали одного потерпілого та тіла трьох загиблих співробітників.
Займання було ліквідовано, завали розібрано.
Працювали 34 рятувальники та 11 одиниць техніки.
Раніше стало відомо про прильоти у Львові, Луцьку та Дніпрі, ворог вдарив по промислових підприємствах, постраждали житлові будинки, є загиблі. Фото зі Львова можна переглянути тут.
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