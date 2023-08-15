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Рятувальники показали наслідки ракетного удару росіян по Луцьку — фото та відео з місця

Этот материал также доступен на русском
15.08.2023, 12:27
Рятувальники показали наслідки ракетного удару росіян по Луцьку — фото та відео з місця - Фото
Наслідки удару по Луцьку (Фото: ДСНС)

Рятувальники показали наслідки ракетного удару російських окупантів по Луцьку у ніч проти 15 серпня. Відповідні знімки та відео опублікувала пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС заявляють, що внаслідок удару росіян було зруйновано конструкції підприємства, виникла пожежа.

Рятувальники показали наслідки ракетного удару росіян по Луцьку — фото та відео з місця

З-під завалів рятувальники дістали одного потерпілого та тіла трьох загиблих співробітників.

Рятувальники показали наслідки ракетного удару росіян по Луцьку — фото та відео з місця

Займання було ліквідовано, завали розібрано.

Рятувальники показали наслідки ракетного удару росіян по Луцьку — фото та відео з місця

Працювали 34 рятувальники та 11 одиниць техніки.

Раніше стало відомо про прильоти у Львові, Луцьку та Дніпрі, ворог вдарив по промислових підприємствах, постраждали житлові будинки, є загиблі. Фото зі Львова можна переглянути тут.

Читайте також: Наймасштабніший за війну удар Росії по заходу України: прильоти у Львові, Луцьку та в інших містах

Дмитро Гриниченко
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