Рятувальники показали наслідки ракетного удару росіян по Луцьку — фото та відео з місця

Рятувальники показали наслідки ракетного удару російських окупантів по Луцьку у ніч проти 15 серпня. Відповідні знімки та відео опублікувала пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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У ДСНС заявляють, що внаслідок удару росіян було зруйновано конструкції підприємства, виникла пожежа.

З-під завалів рятувальники дістали одного потерпілого та тіла трьох загиблих співробітників.

Займання було ліквідовано, завали розібрано.

Працювали 34 рятувальники та 11 одиниць техніки.

Раніше стало відомо про прильоти у Львові, Луцьку та Дніпрі, ворог вдарив по промислових підприємствах, постраждали житлові будинки, є загиблі. Фото зі Львова можна переглянути тут.

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