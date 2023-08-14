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Крымский мост после взрывов работает, но неполноценно, РФ усиливает охрану – ВМС ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2023, 20:54
Крымский мост после взрывов работает, но неполноценно, РФ усиливает охрану – ВМС ВСУ - Фото
Крымский мост (фото: Maxar Technologies)

После ударов по незаконно построенному россиянами Крымскому мосту он работает, однако неполноценно, а оккупанты бросают больше сил для охраны этого объекта. Об этом в эфире телемарафона сообщил официальный представитель Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук.

"Они (россияне. – Ред.) настолько сейчас переживают за дальнейшую судьбу этой незаконной пристройки, что фактически выгнали в море все имеющееся, что у них есть в пограничных войсках ФСБ России. Там до этого обычно дежурила одна-три единицы пограничников. Сейчас их не меньше 10 бывает. Сегодня было шесть-семь единиц. Это в смысле семь кораблей, шесть катеров. Суммарно 13-15 единиц", – сказал Плетенчук.

Он подчеркнул, что автомобильная часть моста сейчас работает в реверсном режиме из-за случившихся на нем повреждений. Железнодорожная часть моста работает в более-менее штатном режиме.

"Но сказать, что он полноценно работает, мы не можем", – добавил Плетенчук.

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  • 17 июля 2023 года Крымский мост был поврежден второй раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
  • 31 июля появилась информация, что россияне огородили Крымский мост "специальными противодиверсионными боновыми заграждениями".
  • 12 августа на Керченском мосту раздались взрывы, поднимались клубы дыма в разных местах. Оккупанты сообщили о перекрытии движения и пожаловались на атаки украинских ракет.

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Оксана Житнюк
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