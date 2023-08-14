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Крымский мост. Появились спутниковые снимки ремонта переправы за месяц после удара дронами

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2023, 12:44
Крымский мост. Появились спутниковые снимки ремонта переправы за месяц после удара дронами - Фото
Крымский мост (Фото: ресурс оккупантов)

В сети появились спутниковые снимки ремонта незаконно построенного Керченского моста в Крым после удара морскими дронами в июле. Соответствующие снимки опубликовал аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк.

По его словам, текущий ремонт Крымского моста можно увидеть на новых снимках из Керченского пролива.

На временном промежутке показаны усилия россиян по ремонту переправы после июльского удара.

Снимки сделаны 30 июля, 4 и 13 августа. 

Крымский мост. Появились спутниковые снимки ремонта переправы за месяц после удара дронами

Крымский мост. Появились спутниковые снимки ремонта переправы за месяц после удара дронами

Крымский мост. Появились спутниковые снимки ремонта переправы за месяц после удара дронами

Ранее 12 августа, около 13:00, на Керченском мосту прозвучали взрывы, поднимались клубы дыма в разных местах. Оккупанты сообщили о перекрытии движения.

Читайте также: План Залужного. Как Украина уничтожает военные склады в Крыму, готовя россиян к поражению

Дмитрий Гриниченко
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