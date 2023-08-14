Крымский мост. Появились спутниковые снимки ремонта переправы за месяц после удара дронами

В сети появились спутниковые снимки ремонта незаконно построенного Керченского моста в Крым после удара морскими дронами в июле. Соответствующие снимки опубликовал аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк.

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По его словам, текущий ремонт Крымского моста можно увидеть на новых снимках из Керченского пролива.

На временном промежутке показаны усилия россиян по ремонту переправы после июльского удара.

Снимки сделаны 30 июля, 4 и 13 августа.

Ранее 12 августа, около 13:00, на Керченском мосту прозвучали взрывы, поднимались клубы дыма в разных местах. Оккупанты сообщили о перекрытии движения.

17 июля 2023 года Крымский мост был поврежден во второй раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

29 июля Силы обороны нанесли успешный удар по Чонгарскому мосту.

31 июля появилась информация, что россияне оградили Крымский мост "специальными противодиверсионными боновыми заграждениями".

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