Кримський міст. З'явилися супутникові знімки ремонту переправи за місяць після удару дронами

У мережі з'явилися супутникові знімки ремонту незаконно збудованого Керченського мосту до Криму після удару морськими дронами у липні. Відповідні знімки опублікував аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Африк.

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За його словами, поточний ремонт Кримського мосту можна побачити на нових знімках із Керченської протоки.

На часовому проміжку показано зусилля росіян щодо ремонту переправи після липневого удару.

Знімки зроблені 30 липня, 4 та 13 серпня.

Раніше 12 серпня, близько 13:00, на Керченському мосту пролунали вибухи, підіймалися клуби диму в різних місцях. Окупанти повідомили про перекриття руху.

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