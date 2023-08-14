Кримський міст. З'явилися супутникові знімки ремонту переправи за місяць після удару дронами
У мережі з'явилися супутникові знімки ремонту незаконно збудованого Керченського мосту до Криму після удару морськими дронами у липні. Відповідні знімки опублікував аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Африк.
За його словами, поточний ремонт Кримського мосту можна побачити на нових знімках із Керченської протоки.
На часовому проміжку показано зусилля росіян щодо ремонту переправи після липневого удару.
Знімки зроблені 30 липня, 4 та 13 серпня.
Раніше 12 серпня, близько 13:00, на Керченському мосту пролунали вибухи, підіймалися клуби диму в різних місцях. Окупанти повідомили про перекриття руху.
- 17 липня 2023 року Кримський міст було пошкоджено вдруге з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
- 29 липня Сили оборони завдали успішного удару по Чонгарському мосту.
- 31 липня з'явилася інформація, що росіяни огородили Кримський міст "спеціальними протидиверсійними боновими загородженнями".
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