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Кримський міст. З'явилися супутникові знімки ремонту переправи за місяць після удару дронами

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14.08.2023, 12:44
Кримський міст. З'явилися супутникові знімки ремонту переправи за місяць після удару дронами - Фото
Кримський міст (Фото: ресурс окупантів)

У мережі з'явилися супутникові знімки ремонту незаконно збудованого Керченського мосту до Криму після удару морськими дронами у липні. Відповідні знімки опублікував аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Африк.

За його словами, поточний ремонт Кримського мосту можна побачити на нових знімках із Керченської протоки.

На часовому проміжку показано зусилля росіян щодо ремонту переправи після липневого удару.

Знімки зроблені 30 липня, 4 та 13 серпня.

Кримський міст. З'явилися супутникові знімки ремонту переправи за місяць після удару дронами

Кримський міст. З'явилися супутникові знімки ремонту переправи за місяць після удару дронами

Кримський міст. З'явилися супутникові знімки ремонту переправи за місяць після удару дронами

Раніше 12 серпня, близько 13:00, на Керченському мосту пролунали вибухи, підіймалися клуби диму в різних місцях. Окупанти повідомили про перекриття руху.

Читайте також: План Залужного. Як Україна знищує військові склади у Криму, готуючи росіян до поразки

Дмитро Гриниченко
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