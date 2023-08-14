Кримський міст після вибухів працює, але неповноцінно, РФ посилює охорону – ВМС ЗСУ

Після ударів по незаконно побудованому росіянами Кримському мосту він працює, однак неповноцінно, а окупанти кидають більше сил для охорони цього об’єкта. Про це під час телемарафону повідомив офіційний представник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук.

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"Вони (росіяни. – Ред.) настільки зараз переймаються за подальшу долю цієї незаконної прибудови, що фактично вигнали в море все наявне, що у них є у прикордонних військах ФСБ Росії. Там до цього зазвичай чергувала одна-три одиниці прикордонників. Зараз їх щонайменше 10 буває. Сьогодні було шість-сім одиниць. Це в сенсі сім кораблів, шість катерів. Сумарно 13-15 одиниць", – сказав Плетенчук.

Він наголосив, що автомобільна частина мосту зараз працює у реверсному режимі через пошкодження, які на ньому сталися. Залізнична частина мосту працює у "більш-менш штатному режимі".

"Але сказати, що він повноцінно працює, ми не можемо", – додав Плетенчук.

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17 липня 2023 року Кримський міст було пошкоджено вдруге з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

31 липня з'явилася інформація, що росіяни загородили Кримський міст "спеціальними протидиверсійними боновими загородженнями".

12 серпня на Керченському мосту пролунали вибухи, підіймалися клуби диму в різних місцях. Окупанти повідомили про перекриття руху та поскаржились на атаки українських ракет.

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