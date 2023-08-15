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РФ атаковала Украину "Калибрами", Х-22, Х-101 и С-300 — 20 прилетов, ПВО сбила 16 ракет

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2023, 08:17
РФ атаковала Украину
Работа ЗСУ Gepard (Фото: US Army)

Российские оккупанты атаковали Украину 36 ракетами в ночь на 15 августа, зафиксировано 20 прилетов. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

Военные заявляют, что около 04:00 россияне ударили ракетами морского и воздушного базирования, всего зафиксировано как минимум 28 пусков крылатых ракет разных типов.

Четыре ракеты Х-22 запустили шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 с аэродрома "Шайковка", 20 крылатых ракет Х-101/Х-555 выпустили 11 стратегических бомбардировщиком Ту-95МС. 

Из акватории Черного моря в районе Ялты были запущены четыре крылатые ракеты "Калибр".  Противовоздушная оборона работала по всей стране, уничтожено 16 ракет Х-101 и "Калибр". 

Также зафиксировано восемь пусков ракет С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям. 

Ранее стало известно о прилетах во Львове, Луцке и Днепре, враг ударил по промышленным предприятиям, пострадали жилые дома, есть погибшие. Фото со Львова можно посмотреть здесь. 

Читайте также: Самый масштабный за войну удар по западу Украины: прилеты во Львове, Луцке и других местах

Дмитрий Гриниченко
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