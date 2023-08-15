РФ атаковала Украину "Калибрами", Х-22, Х-101 и С-300 — 20 прилетов, ПВО сбила 16 ракет
Российские оккупанты атаковали Украину 36 ракетами в ночь на 15 августа, зафиксировано 20 прилетов. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.
Военные заявляют, что около 04:00 россияне ударили ракетами морского и воздушного базирования, всего зафиксировано как минимум 28 пусков крылатых ракет разных типов.
Четыре ракеты Х-22 запустили шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 с аэродрома "Шайковка", 20 крылатых ракет Х-101/Х-555 выпустили 11 стратегических бомбардировщиком Ту-95МС.
Из акватории Черного моря в районе Ялты были запущены четыре крылатые ракеты "Калибр". Противовоздушная оборона работала по всей стране, уничтожено 16 ракет Х-101 и "Калибр".
Также зафиксировано восемь пусков ракет С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям.
Ранее стало известно о прилетах во Львове, Луцке и Днепре, враг ударил по промышленным предприятиям, пострадали жилые дома, есть погибшие. Фото со Львова можно посмотреть здесь.
- Ночью 6 августа 2023 года Россия ударила ракетами Х-555 с Ту-95 по авиабазе на западе, взрывы были и под Черкассами.
- Получив американские истребители F-16, Украина сможет бить ПКР AGM-84 Harpoon по флоту россиян в Черном и Азовском морях, сообщил начальник авиации ВС ВСУ Голубцов.
- Но WP сообщила 11 августа, что боевая подготовка всего шести летчиков ВСУ на F-16 начнется якобы лишь с 2024-го.
- Днем 11 августа РФ ударила четырьмя ракетами Х-47 "Кинжал": зафиксировано три прилета у аэродрома в Коломые. Спикер ВС Игнат заявил, что россияне пытались уничтожить летчиков, которые поедут учиться на F-16.
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