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РФ атакувала Україну "Калібрами", Х-22, Х-101 та С-300 — 20 прильотів, ППО збила 16 ракет

Этот материал также доступен на русском
15.08.2023, 08:17
РФ атакувала Україну
Робота ЗСУ Gepard (Фото: US Army)

Російські окупанти атакували Україну 36 ракетами в ніч проти 15 серпня, зафіксовано 20 прильотів. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

Військові заявляють, що близько 04:00 росіяни вдарили ракетами морського та повітряного базування, всього зафіксовано щонайменше 28 пусків крилатих ракет різних типів.

Чотири ракети Х-22 запустили шість дальніх бомбардувальників Ту-22М3 з аеродрому "Шайковка", 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 випустили 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

З акваторії Чорного моря в районі Ялти було запущено чотири крилаті ракети "Калібр". Протиповітряна оборона працювала у всій країні, знищено 16 ракет Х-101 та "Калібр".

Також зафіксовано вісім пусків ракет С-300/С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Раніше стало відомо про прильоти у Львові, Луцьку та Дніпрі, ворог вдарив по промислових підприємствах, постраждали житлові будинки, є загиблі. Фото зі Львова можна переглянути тут.

Читайте також: Наймасштабніший за війну удар Росії по заходу України: прильоти у Львові, Луцьку та в інших містах

Дмитро Гриниченко
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