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Россия запустила "шахеды" из Приморско-Ахтарска. В Краматорске прогремели взрывы

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2023, 22:41
Россия запустила
Силы ПВО отрабатывают по "шахедам" (Иллюстративный скриншот)

Вечером 15 августа Россия запустила "шахеды" со своей территории. Об этом предупредили Воздушные силы ВСУ. Журналист LIGA.net сообщил, что в прифронтовом Краматорске прогремела серия взрывов.

"Пуски БпЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска", – говорится в сообщении от 22:21.

Воздушная тревога пока что объявлена только в Запорожской, Донецкой областях, а также в Никополе и общине. Крым и Луганская область "красные" стабильно.

Журналист LIGA.net сообщил, что в Краматорске около 22:30 было пять или шесть взрывов. Тревога в Донецкой области объявлена с 22:15.

Краматорск регулярно обстреливается российскими войсками преимущественно из С-300, РСЗО и тактической авиации. Очередные "прилеты" были и вчера поздно вечером.

  • Этой ночью были прилеты крылатых ракет во Львове, Луцке и Днепре. Россия била по промышленным предприятиям, пострадали жилые дома, есть погибшие. Смотрите фото последствий из Львова и Луцка.
  • По данным Воздушных сил, около 04:00 россияне ударили ракетами морского и воздушного базирования, всего зафиксировано не менее 28 пусков крылатых ракет разных типов.

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Оксана Житнюк
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