В Краматорске прогремело два взрыва, Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности
14.08.2023, 23:48
Краматорск (Скриншот видео с дрона)
Поздно вечером 14 августа в Краматорске Донецкой области прозвучало два взрыва. Об этом сообщил источник LIGA.net в прифронтовом городе.
Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube
Собеседник предположил, что россияне ударили по Краматорску из пусковой установки С-300.
Взрывы прозвучали в 22:22 и 22:25.
В 23:28 Воздушные силы ВСУ предупреждали Днепропетровскую и Донецкую области о ракетной опасности и призвали не игнорировать сигнал тревоги.
- Россияне регулярно обстреливают Краматорск и другие подконтрольные Украине населенные пункты Донецкой области, применяя преимущественно С-300 и РСЗВ. Также оккупанты задействуют тактическую авиацию.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии