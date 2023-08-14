В Краматорске прогремело два взрыва, Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности

Поздно вечером 14 августа в Краматорске Донецкой области прозвучало два взрыва. Об этом сообщил источник LIGA.net в прифронтовом городе.

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Собеседник предположил, что россияне ударили по Краматорску из пусковой установки С-300.

Взрывы прозвучали в 22:22 и 22:25.

В 23:28 Воздушные силы ВСУ предупреждали Днепропетровскую и Донецкую области о ракетной опасности и призвали не игнорировать сигнал тревоги.

Россияне регулярно обстреливают Краматорск и другие подконтрольные Украине населенные пункты Донецкой области, применяя преимущественно С-300 и РСЗВ. Также оккупанты задействуют тактическую авиацию.

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