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В Краматорске прогремело два взрыва, Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2023, 23:48
В Краматорске прогремело два взрыва, Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности - Фото
Краматорск (Скриншот видео с дрона)

Поздно вечером 14 августа в Краматорске Донецкой области прозвучало два взрыва. Об этом сообщил источник LIGA.net в прифронтовом городе.

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Собеседник предположил, что россияне ударили по Краматорску из пусковой установки С-300.

Взрывы прозвучали в 22:22 и 22:25.

В 23:28 Воздушные силы ВСУ предупреждали Днепропетровскую и Донецкую области о ракетной опасности и призвали не игнорировать сигнал тревоги.

В Краматорске прогремело два взрыва, Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности

  • Россияне регулярно обстреливают Краматорск и другие подконтрольные Украине населенные пункты Донецкой области, применяя преимущественно С-300 и РСЗВ. Также оккупанты задействуют тактическую авиацию.
Оксана Житнюк
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