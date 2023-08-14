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У Краматорську прогриміло два вибухи, Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку

Этот материал также доступен на русском
14.08.2023, 23:48
У Краматорську прогриміло два вибухи, Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку - Фото
Краматорськ (Скриншот відео з дрона)

Пізно ввечері 14 серпня у Краматорську Донецької області пролунало два вибухи. Про це повідомило джерело LIGA.net у прифронтовому місті.

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Співрозмовник припустив, що росіяни вдарили по Краматорську із пускової установки С-300.

Вибухи пролунали о 22:22 та 22:25.

О 23:28 Повітряні сили ЗСУ попереджали Дніпропетровську та Донецьку області про ракетну небезпеку та закликали не ігнорувати сигнал тривоги.

У Краматорську прогриміло два вибухи, Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку

  • Росіяни регулярно обстрілюють Краматорськ та інші підконтрольні Україні населені пункти Донецької області, застосовуючи переважно С-300 та РСЗВ. Також окупанти залучають тактичну авіацію.
Оксана Житнюк
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війнаобстрілС-300Краматорськ
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