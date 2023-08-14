У Краматорську прогриміло два вибухи, Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку

Пізно ввечері 14 серпня у Краматорську Донецької області пролунало два вибухи. Про це повідомило джерело LIGA.net у прифронтовому місті.

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Співрозмовник припустив, що росіяни вдарили по Краматорську із пускової установки С-300.

Вибухи пролунали о 22:22 та 22:25.

О 23:28 Повітряні сили ЗСУ попереджали Дніпропетровську та Донецьку області про ракетну небезпеку та закликали не ігнорувати сигнал тривоги.

Росіяни регулярно обстрілюють Краматорськ та інші підконтрольні Україні населені пункти Донецької області, застосовуючи переважно С-300 та РСЗВ. Також окупанти залучають тактичну авіацію.

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