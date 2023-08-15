В ОП знайшли виробників російських дронів "Ланцет". Закликають ввести санкції
Більшість юридичних та фізичних осіб, причетних до виробництва російських дронів-камікадзе "Ланцет", не перебувають під санкціями. Про це йдеться в новому звіті санкційної групи Єрмака-Макфола, який є в розпорядженні LIGA.net.
Згідно з документом, компанії, залучені до розробки, виробництва та постачання комплектуючих до БпЛА "Ланцет", досі не санкціоновані більшістю країн санкційної коаліції. Найбільше дісталось лише ТОВ "ЦСТ" – основній юрособі ZALA AERO, яка є виробником "Ланцетів". Проти неї санкції вели Україна, Євросоюз, Велика Британія та Австралія (США в цьому переліку немає).
Також Україна наклала санкції на компанію "Аэроскан", яка є одним з основних постачальників ТОВ "ЦСТ", належить сину головного конструктора ZALA AERO Олександра Захарова — Микиті. Основний вид діяльності — аерофотозйомка, повітряне лазерне сканування, послуги дистанційного зондування землі.
Група Єрмака-Макфола називає ще дев'ять причетних до виробництва "Ланцетів" компаній, але проти жодної з них ніхто не ввів санкцій, навіть Україна.
Крім того, Україна ввела санкції лише проти одного головного конструктора Захарова. Натомість інші 15 фізосіб, відповідальних за діяльність причетних компаній, досі не під санкціями. Зокрема це дружина та молодший син Захарова. Перша є співвласницею ТОВ "ЦСТ", другий — аспірант програми зі звичайних озброєнь і боєприпасів в Інституті ООН з дослідження проблем роззброєння (UNIDIR). Представляв ТОВ "ЦСТ" на виставці озброєнь.
"Відсутність діючих санкцій щодо вказаних юридичних та фізичних осіб дозволяє вільно постачати комплектуючі для виробництва БпЛА та збільшувати масштаби виробництва", – йдеться в документі групи Єрмака-Макфола.
- На початку липня радник міністра оборони Юрій Сак заявив на Заході, що українським військам терміново потрібні засоби боротьби із "Ланцетами".
- 3 серпня стало відомо, що російські дрони-камікадзе "Ланцет", які завдають багато шкоди на лінії фронту, літають на авіамодельних двигунах чеської компанії AXI Model Motors.
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