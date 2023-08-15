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В ОП нашли производителей российских дронов "Ланцет". Призывают ввести санкции

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2023, 14:02
В ОП нашли производителей российских дронов
Ланцет (фото – Милитарный)

Большинство юридических и физических лиц, причастных к производству российских дронов-камикадзе "Ланцет", не находятся под санкциями. Об этом говорится в новом отчете санкционной группы Ермака-Макфола, имеющемся в распоряжении LIGA.net.

Согласно документу, компании, вовлеченные в разработку, производство и поставку комплектующих в БпЛА "Ланцет", до сих пор не санкционированы большинством стран санкционной коалиции. Больше всего досталось только ООО "ЦСТ" – основному юрлицу ZALA AERO, которое является производителем "Ланцетов". Против нее санкции вели Украина, Евросоюз, Великобритания и Австралия (США в этом списке нет).

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Также Украина наложила санкции на компанию "Аэроскан", которая является одним из основных поставщиков ООО "ЦСТ", принадлежит сыну главного конструктора ZALA AERO Александра Захарову — Никите. Основной вид деятельности – аэрофотосъемка, воздушное лазерное сканирование, услуги дистанционного зондирования земли.

Группа Ермака-Макфола называет еще девять причастных к производству "Ланцетов" компаний, но против ни одной из них никто не ввел санкций, даже Украина.

СПРАВКА. " Ланцеты " – один из более эффективных инструментов российских окупантов на линии фронта: враг использует эти дроны для повреждения/уничтожения крупных целей вроде артиллерийских систем и средств ПВО. Выпускается в тяжелой (12 кг, "Ланцет-3") и легкой (5 кг, "Ланцет-1") версиях. Сбить этот БПЛА после того, как по наводке "Орлана" или другого разведдрона он уже направлен на цель, крайне сложно. Силы обороны используют для защиты техники от "Ланцетов" и FPV-дронов экраны из сетки-рабицы, стрелковое оружие, а также зенитное вооружение вроде Gepard, "Тунгуска", "Шилка", ПЗРК и пр. Предполагаемая стоимость одного "Ланцета" – около $35 000. 

Кроме того, Украина ввела санкции только против одного главного конструктора Захарова. А остальные 15 физлиц, ответственных за деятельность причастных компаний, до сих пор не под санкциями. В частности, это жена и младший сын Захарова. Первая является совладелицей ООО "ЦСТ", второй — аспирант программы по обычным вооружениям и боеприпасам в Институте ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR). Представлял ООО "ЦСТ" на выставке вооружений.

"Отсутствие действующих санкций в отношении указанных юридических и физических лиц позволяет свободно поставлять комплектующие для производства БпЛА и увеличивать масштабы производства", – говорится в документе Ермака-Макфола.

  • В начале июля советник министра обороны Юрий Сак заявил на Западе, что украинским войскам срочно нужны средства борьбы с "Ланцетами".
  • 3 августа стало известно, что российские дроны-камикадзе "Ланцет", наносящие много вреда на линии фронта, летают на авиамодельных двигателях чешской компании AXI Model Motors.
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