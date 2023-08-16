Удар россиян по Измаилу. Появились фото последствий налета "шахедов" на порт на Дунае
Прокуратура показала последствия удара российских оккупантов по порту в Измаиле Одесской области в ночь на 16 августа. Соответствующие фото опубликовали в Офисе генерального прокурора.
Правоохранители заявляют, что начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Повреждены и разрушены элеватор, склады, зернохранилища, административные помещения и сельскохозяйственная техника.
На месте работают прокуроры, которые документируют очередное преступление россиян и составляют полный список ущерба.
Ранее стало известно о прилетах в один из портов на Дунае в южной части Одесской области. Повреждены складские помещения и зернохранилища, жертв и пострадавших нет.
- Ночью 15 августа 2023 года был самый масштабный за войну российский ракетный удар по западу Украины: прилеты во Львове, Луцке и других местах.
- РФ атаковала Украину "Калибрами", Х-22, Х-101 и С-300.
- Один из Shahed-136, атаковавший Измаил 2 августа, мог упасть в Румынии после перехвата ПВО ВСУ, сообщили очевидцы. Официально Румыния, страна НАТО, "не нашла доказательств".
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