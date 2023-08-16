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Удар россиян по Измаилу. Появились фото последствий налета "шахедов" на порт на Дунае

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2023, 09:36
Удар россиян по Измаилу. Появились фото последствий налета
Последствия удара по Измаилу (Фото: Офис генпрокурора)

Прокуратура показала последствия удара российских оккупантов по порту в Измаиле Одесской области в ночь на 16 августа. Соответствующие фото опубликовали в Офисе генерального прокурора.

Правоохранители заявляют, что начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. 

Повреждены и разрушены элеватор, склады, зернохранилища, административные помещения и сельскохозяйственная техника. 

На месте работают прокуроры, которые документируют очередное преступление россиян и составляют полный список ущерба. 

Последствия удара по Измаилу (Фото: Офис генпрокурора)

Ранее стало известно о прилетах в один из портов на Дунае в южной части Одесской области. Повреждены складские помещения и зернохранилища, жертв и пострадавших нет.

Читайте также: Дроны россиян зашли по руслу Дуная на Измаил и Рени. Их сбивают, в Одесской области взрывы

Дмитрий Гриниченко
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