Удар россиян по Измаилу. Появились фото последствий налета "шахедов" на порт на Дунае

Прокуратура показала последствия удара российских оккупантов по порту в Измаиле Одесской области в ночь на 16 августа. Соответствующие фото опубликовали в Офисе генерального прокурора.

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Правоохранители заявляют, что начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Повреждены и разрушены элеватор, склады, зернохранилища, административные помещения и сельскохозяйственная техника.

На месте работают прокуроры, которые документируют очередное преступление россиян и составляют полный список ущерба.

Ранее стало известно о прилетах в один из портов на Дунае в южной части Одесской области. Повреждены складские помещения и зернохранилища, жертв и пострадавших нет.

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