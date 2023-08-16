Одесская область. Россия атаковала порт на Дунае беспилотниками, есть прилеты — глава ОВА
16.08.2023, 08:29
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)
Российские оккупанты атаковали дронами один из украинских портов на Дунае в Одесской области в ночь на 16 августа. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
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По его словам, главной целью врага была портовая и зерновая инфраструктура на юге региона.
В результате попаданий по одному из портов Дуная повреждены складские помещения и зернохранилища, спасатели оперативно потушили пожары.
Кипер отметил, что пострадавших и погибших нет.
"Благодарен всем, кто сегодня ночью, прислушиваясь к предупреждениям об опасности, спускался в укрытия и находился в безопасных местах", — заявил глава ОВА.
- Ночью 15 августа 2023 года был самый масштабный за войну российский ракетный удар по западу Украины: прилеты во Львове, Луцке и других местах.
- РФ атаковала Украину "Калибрами", Х-22, Х-101 и С-300.
- Один из Shahed-136, атаковавший Измаил 2 августа, мог упасть в Румынии после перехвата ПВО ВСУ, сообщили очевидцы. Официально Румыния, страна НАТО, "не нашла доказательств".
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