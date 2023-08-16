Одесская область. Россия атаковала порт на Дунае беспилотниками, есть прилеты — глава ОВА

Российские оккупанты атаковали дронами один из украинских портов на Дунае в Одесской области в ночь на 16 августа. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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По его словам, главной целью врага была портовая и зерновая инфраструктура на юге региона.

В результате попаданий по одному из портов Дуная повреждены складские помещения и зернохранилища, спасатели оперативно потушили пожары.

Кипер отметил, что пострадавших и погибших нет.

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