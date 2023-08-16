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Одесская область. Россия атаковала порт на Дунае беспилотниками, есть прилеты — глава ОВА

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2023, 08:29
Одесская область. Россия атаковала порт на Дунае беспилотниками, есть прилеты — глава ОВА - Фото
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты атаковали дронами один из украинских портов на Дунае в Одесской области в ночь на 16 августа. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, главной целью врага была портовая и зерновая инфраструктура на юге региона.
В результате попаданий по одному из портов Дуная повреждены складские помещения и зернохранилища, спасатели оперативно потушили пожары. 
Кипер отметил, что пострадавших и погибших нет. 

"Благодарен всем, кто сегодня ночью, прислушиваясь к предупреждениям об опасности, спускался в укрытия и находился в безопасных местах", — заявил глава ОВА.

Читайте также: Дроны россиян зашли по руслу Дуная на Измаил и Рени. Их сбивают, в Одесской области взрывы

Дмитрий Гриниченко
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войнадунайИзмаилодесская областьОлег Кипердроны-камикадзе
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