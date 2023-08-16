Одеська область. Росія атакувала порт на Дунаї безпілотниками, є прильоти — голова ОВА

Російські окупанти атакували дронами один з українських портів на Дунаї на Одещині в ніч проти 16 серпня. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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За його словами, головною ціллю ворога була портова та зернова інфраструктура на півдні регіону.

Внаслідок влучань по одному з портів Дунаю пошкоджено складські приміщення та зерносховища, рятувальники оперативно загасили пожежі.

Кіпер зазначив, що постраждалих та загиблих немає.

"Дякую всім, хто сьогодні вночі, прислухаючись до попереджень про небезпеку, спускався до укриттів і перебував у безпечних місцях", — заявив голова ОВА.

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