Одеська область. Росія атакувала порт на Дунаї безпілотниками, є прильоти — голова ОВА
16.08.2023, 08:29
Дрон-камікадзе Shahed-136 (Фото: скриншот з відео)
Російські окупанти атакували дронами один з українських портів на Дунаї на Одещині в ніч проти 16 серпня. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
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За його словами, головною ціллю ворога була портова та зернова інфраструктура на півдні регіону.
Внаслідок влучань по одному з портів Дунаю пошкоджено складські приміщення та зерносховища, рятувальники оперативно загасили пожежі.
Кіпер зазначив, що постраждалих та загиблих немає.
"Дякую всім, хто сьогодні вночі, прислухаючись до попереджень про небезпеку, спускався до укриттів і перебував у безпечних місцях", — заявив голова ОВА.
- Вночі 15 серпня 2023 року був наймасштабніший за війну російський ракетний удар на заході України: прильоти у Львові, Луцьку та інших місцях.
- РФ атакувала Україну "Калібрами", Х-22, Х-101 та С-300.
- Один із Shahed-136, який атакував Ізмаїл 2 серпня, міг впасти в Румунії після перехоплення ППО ЗСУ, повідомили очевидці. Офіційно Румунія, країна НАТО, "не знайшла доказів".
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