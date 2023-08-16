Удар росіян по Ізмаїлу. З'явилися фото наслідків нальоту "шахедів" на порт на Дунаю
Прокуратура показала наслідки удару російських окупантів по порту в Ізмаїлі Одеської області в ніч проти 16 серпня. Відповідні знімки опублікували в Офісі генерального прокурора.
Правоохоронці заявляють, що розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Пошкоджено та зруйновано елеватор, склади, зерносховища, адміністративні приміщення та сільськогосподарську техніку.
На місці працюють прокурори, які документують черговий злочин росіян та складають повний список збитків.
Раніше стало відомо про прильоти в один із портів на Дунаї у південній частині Одеської області. Пошкоджено складські приміщення та зерносховища, жертв та постраждалих немає.
- Вночі 15 серпня 2023 року був наймасштабніший за війну російський ракетний удар на заході України: прильоти у Львові, Луцьку та інших місцях.
- РФ атакувала Україну "Калібрами", Х-22, Х-101 та С-300.
- Один із Shahed-136, який атакував Ізмаїл 2 серпня, міг впасти в Румунії після перехоплення ППО ЗСУ, повідомили очевидці. Офіційно Румунія, країна НАТО, "не знайшла доказів".
Читайте також: Дрони росіян зайшли річищем Дунаю на Ізмаїл та Рені. Їх збивають, на Одещині вибухи
Коментарі