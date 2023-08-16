Удар росіян по Ізмаїлу. З'явилися фото наслідків нальоту "шахедів" на порт на Дунаю

Прокуратура показала наслідки удару російських окупантів по порту в Ізмаїлі Одеської області в ніч проти 16 серпня. Відповідні знімки опублікували в Офісі генерального прокурора.

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Правоохоронці заявляють, що розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Пошкоджено та зруйновано елеватор, склади, зерносховища, адміністративні приміщення та сільськогосподарську техніку.

На місці працюють прокурори, які документують черговий злочин росіян та складають повний список збитків.

Раніше стало відомо про прильоти в один із портів на Дунаї у південній частині Одеської області. Пошкоджено складські приміщення та зерносховища, жертв та постраждалих немає.

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