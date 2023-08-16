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Удар росіян по Ізмаїлу. З'явилися фото наслідків нальоту "шахедів" на порт на Дунаю

Этот материал также доступен на русском
16.08.2023, 09:36
Удар росіян по Ізмаїлу. З'явилися фото наслідків нальоту
Наслідки удару по Ізмаїлу (Фото: Офіс генпрокурора)

Прокуратура показала наслідки удару російських окупантів по порту в Ізмаїлі Одеської області в ніч проти 16 серпня. Відповідні знімки опублікували в Офісі генерального прокурора.

Правоохоронці заявляють, що розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Пошкоджено та зруйновано елеватор, склади, зерносховища, адміністративні приміщення та сільськогосподарську техніку.

На місці працюють прокурори, які документують черговий злочин росіян та складають повний список збитків.

Наслідки удару по Ізмаїлу (Фото: Офіс генпрокурора)

Раніше стало відомо про прильоти в один із портів на Дунаї у південній частині Одеської області. Пошкоджено складські приміщення та зерносховища, жертв та постраждалих немає.

Читайте також: Дрони росіян зайшли річищем Дунаю на Ізмаїл та Рені. Їх збивають, на Одещині вибухи

Дмитро Гриниченко
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