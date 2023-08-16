17 окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка показала, як вправляються з FPV-дронами-камікадзе її бійці. На відео з Бахмута показано враження антени комплексу радіоелектронної боротьби (РЕБ) окупантів та снайперське гніздо ворога у приватному будинку.
Один із дронів вражає антену комплексу "Поле-21" на спаленій та напівзруйнованій багатоповерхівці.
За словами військовослужбовця Збройних Сил України, фахівця з радіорозвідки та РЕБ Сергія "Флеша", ця станція – найпотужніша глушилка GPS-сигналів на тактичному рівні на фронті.
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Другий дрон з осколково-фугасним боєприпасом влітає у місце у промзоні, де була жива сила російських загарбників.
Третій коптер-камікадзе віражем заходить на ціль – двоповерховий приватний будинок, і точно влітає у вікно горища: там, за даними військовослужбовців, засів ворожий снайпер.
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