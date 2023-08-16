США домовляються з Іраном про припинення постачання безпілотників Росії – FT

Офіційний Вашингтон на непрямих переговорах із Тегераном "підштовхує" Іран до припинення постачання дронів-камікадзе росіянам. Про це з посиланням на "людей, поінформованих із цього питання", пише Financial Times.

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За даними співрозмовників, такі переговори через посередників відбулися у Катарі та Омані цього року.

США хочуть, повідомив FT анонімний іранський чиновник, щоб Іран припинив постачати окупантам не лише безпілотники, а й запчастини до них.

Тегеран офіційно заперечує постачання Росії дронів для геноцидної війни проти українців та їхньої держави. Але Вашингтон хоче "конкретніших кроків", ніж голослівні заяви, зазначив співрозмовник видання.

Натомість США нібито утримаються від запровадження нових санкцій у деяких сферах (за винятком тих, що стосуються прав людини) і "не будуть суворо стежити" за вже введеними санкціями проти продажу Іраном нафти, стверджує іранський чиновник.

"Пропозиція" США щодо дронів проходить у рамках обговорення більшої "негласної домовленості" між Вашингтоном і Тегераном для зниження напруженості та стримування кризи, пов'язаної із ядерною програмою Ірану.

Свого часу 45-й президент США Дональд Трамп відмовився від ядерної угоди з Іраном, яка була погоджена у 2015 році. У жовтні 2023-го закінчиться термін дії положень угоди, що обмежують програму Ірану з балістичних ракет.

Такі обговорення проходили паралельно з переговорами про обмін ув'язненими (у серпні Тегеран перевів чотирьох ірано-американських громадян із в'язниці під домашній арешт).

"Учасники сподіваються, що непрямі переговори призведуть до того, що обидві сторони узгодять заходи деескалації. Для Ірану це означало б згоду не збагачувати уран до чистоти вище 60%, покращення співпраці з МАГАТЕ та зобов'язання не нападати на американців", – пише газета з посиланням на слова іранського чиновника та ще одну людину, знайому з темою переговорів.

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