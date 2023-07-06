США розглядають постачання дронів з Ірану до Росії як "глобальну загрозу"
Постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд закликала направити групу слідчих для вивчення уламків дронів-камікадзе, які Росія застосовує проти України, оскільки "поширення іранських БПЛА є глобальною загрозою". Про це повідомляє CNN.
Вона також сказала, що США повідомляли Секретаріату ООН дані про те, що Росія працює з Іраном над організацією виробництва іранських БПЛА в Росії, і це виробництво може бути запущене на повну силу наступного року.
Це "значно підвищить здатність Росії атакувати Україну та дозволить Росії розширити кампанію з виведення з ладу українських електростанцій, залізничних колій та закрити транзит сільськогосподарських товарів на світові ринки", – вважає Томас-Грінфілд.
У зв'язку з цим постпред США в ООН закликала направити групу слідчих для вивчення уламків зброї, яку Росія використовує проти України, оскільки "поширення іранських БПЛА є глобальною загрозою".
- Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Іран передає Росії "шахеди" партіями по 50-70 штук кожні два-три тижні.
- У ніч проти 3 липня російські окупанти атакували Україну 17 дронами-камікадзе Shahed-136.
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