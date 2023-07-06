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США розглядають постачання дронів з Ірану до Росії як "глобальну загрозу"

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06.07.2023, 21:21
США розглядають постачання дронів з Ірану до Росії як
Лінда Томас-Грінфілд (фото - ЕРА)

Постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд закликала направити групу слідчих для вивчення уламків дронів-камікадзе, які Росія застосовує проти України, оскільки "поширення іранських БПЛА є глобальною загрозою". Про це повідомляє CNN.

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"Сполучені Штати, як і раніше, серйозно стурбовані використанням Росією іранських безпілотників проти українських міст та цивільної інфраструктури... За останні кілька тижнів ми неодноразово бачили, як Росія використовувала ці БПЛА в атаках, які руйнували українські громадські будівлі та вбивали мирних жителів", – заявила представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Вона також сказала, що США повідомляли Секретаріату ООН дані про те, що Росія працює з Іраном над організацією виробництва іранських БПЛА в Росії, і це виробництво може бути запущене на повну силу наступного року.

Це "значно підвищить здатність Росії атакувати Україну та дозволить Росії розширити кампанію з виведення з ладу українських електростанцій, залізничних колій та закрити транзит сільськогосподарських товарів на світові ринки", – вважає Томас-Грінфілд.

У зв'язку з цим постпред США в ООН закликала направити групу слідчих для вивчення уламків зброї, яку Росія використовує проти України, оскільки "поширення іранських БПЛА є глобальною загрозою".

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Сергій Бережний
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