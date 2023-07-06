США рассматривают поставки дронов из Ирана в Россию как "глобальную угрозу"

Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд призвала направить группу следователей для изучения обломков дронов-камикадзе, которые Россия применяет против Украины, так как "распространение иранских БПЛА представляет собой глобальную угрозу". Об этом сообщает CNN.

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"Соединенные Штаты по-прежнему серьезно обеспокоены использованием Россией иранских беспилотников против украинских городов и гражданской инфраструктуры... За последние несколько недель мы неоднократно видели, как Россия использовала эти БПЛА в атаках, которые разрушали украинские общественные здания и убивали мирных жителей", – заявила представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

Она также сказала, что США сообщали в Секретариат ООН данные о том, что Россия работает с Ираном над организацией производства иранских БПЛА в России, и это производство может быть запущено в полную силу в следующем году.

Это "значительно повысит способность России атаковать Украину и позволит России расширить кампанию по выводу из строя украинских электростанций, железнодорожных путей и закрыть транзит сельскохозяйственных товаров на мировые рынки", – считает Томас-Гринфилд.

В связи с этим постпред США в ООН призвала направить группу следователей для изучения обломков оружия, которое Россия используют против Украины, так как "распространение иранских БПЛА представляет собой глобальную угрозу".

В ночь на 3 июля российские оккупанты атаковали Украину 17 дронами-камикадзе Shahed-136.

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