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США рассматривают поставки дронов из Ирана в Россию как "глобальную угрозу"

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2023, 21:21
США рассматривают поставки дронов из Ирана в Россию как
Линда Томас-Гринфилд (фото - ЕРА)

Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд призвала направить группу следователей для изучения обломков дронов-камикадзе, которые Россия применяет против Украины, так как "распространение иранских БПЛА представляет собой глобальную угрозу". Об этом сообщает CNN.  

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"Соединенные Штаты по-прежнему серьезно обеспокоены использованием Россией иранских беспилотников против украинских городов и гражданской инфраструктуры... За последние несколько недель мы неоднократно видели, как Россия использовала эти БПЛА в атаках, которые разрушали украинские общественные здания и убивали мирных жителей", – заявила представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

Она также сказала, что США сообщали в Секретариат ООН данные о том, что Россия работает с Ираном над организацией производства иранских БПЛА в России, и это производство может быть запущено в полную силу в следующем году.

Это "значительно повысит способность России атаковать Украину и позволит России расширить кампанию по выводу из строя украинских электростанций, железнодорожных путей и закрыть транзит сельскохозяйственных товаров на мировые рынки", – считает Томас-Гринфилд.

В связи с этим постпред США в ООН призвала направить группу следователей для изучения обломков оружия, которое Россия используют против Украины, так как "распространение иранских БПЛА представляет собой глобальную угрозу".

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Сергей Бережной
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ООНвойнаИранЛинда Томас-ГринфилдShahedиранские дроны-камикадзе
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