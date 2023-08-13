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Британці підтвердили: Росія почала атакувати "шахедами" власного виробництва – фото

Этот материал также доступен на русском
13.08.2023, 07:27
Британці підтвердили: Росія почала атакувати
Фото: CAR

Британська дослідницька група Conflict Armament Research вважає, що Росія почала атакувати Україну "шахедами" власного виробництва. До такого висновку фахівці дійшли, проаналізувавши будову двох безпілотників, які були збиті в Україні у липні 2023 року.

Виявилось, що ці дрони суттєво відрізняються від більш ранніх – зокрема, конструкцією планера та начинкою.

Наприклад, у нових "шахедах" більше не використовується характерна стільникова структура крила.

Британці підтвердили: Росія почала атакувати "шахедами" власного виробництва – фото

Водночас на них знайшли модуль супутникової навігації "Комета", який використовується Росією на інших типах зброї.

Британці підтвердили: Росія почала атакувати "шахедами" власного виробництва – фото

"CAR вважає, що Російська Федерація почала виробництво та застосування власної версії дрона Shahed-136", – роблять висновок автори.

Вони вказують, що дрони російського виробництва, як і іранського, майже повністю зроблені з компонентів, виготовлених за межами Росії. Більшість з них – китайські, швейцарські чи американські.

Читайте також: Як Росія виробляє дрони Shahed-136 у Татарстані. З'явилося розслідування про роботу заводу

Андрій Водяний
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