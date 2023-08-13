Британці підтвердили: Росія почала атакувати "шахедами" власного виробництва – фото

Британська дослідницька група Conflict Armament Research вважає, що Росія почала атакувати Україну "шахедами" власного виробництва. До такого висновку фахівці дійшли, проаналізувавши будову двох безпілотників, які були збиті в Україні у липні 2023 року.

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Виявилось, що ці дрони суттєво відрізняються від більш ранніх – зокрема, конструкцією планера та начинкою.

Наприклад, у нових "шахедах" більше не використовується характерна стільникова структура крила.

Водночас на них знайшли модуль супутникової навігації "Комета", який використовується Росією на інших типах зброї.

"CAR вважає, що Російська Федерація почала виробництво та застосування власної версії дрона Shahed-136", – роблять висновок автори.

Вони вказують, що дрони російського виробництва, як і іранського, майже повністю зроблені з компонентів, виготовлених за межами Росії. Більшість з них – китайські, швейцарські чи американські.

Збройні Сили України ще в кінці липня повідомили, що росіяни почали атакувати Україну дронами Shahed-136 власного виробництва.

У червні Білий дім повідомляв, що розвідка США має інформацію про те, що Іран постачає в Росію матеріали для будівництва заводу з виробництва дронів.

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