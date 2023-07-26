RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

ЗСУ: Росіяни атакують Україну дронами Shahed-136, які вже виготовлені на їхній території

Этот материал также доступен на русском
26.07.2023, 11:06
ЗСУ: Росіяни атакують Україну дронами Shahed-136, які вже виготовлені на їхній території - Фото
Дрон-камікадзе Shahed-136 (Фото: скриншот із відео)

Російські окупанти почали атакувати Україну дронами-камікадзе Shahed-136, які вже виготовлені на території РФ. Про це повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

За її словами, по півдню росіяни запускають "шахеди" зі східного узбережжя Азовського моря та тимчасово окупованого Криму.

"Використовують кілька маршрутів, особливості ландшафту, море, русла рік, щоб приховати пересування", — сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що на залишках Shahed, які були знайдені після останніх атак, було маркування російською мовою.

"Було вже маркування, наприклад, кирилицею, це говорить про те, що виробництво у них вже російське", — резюмувала спікерка ЗСУ.

  • 24 травня президент Володимир Зеленський у зверненні до народу Ірану заявив, що Іран, підтримуючи Росію у війні проти України, доб'ється лише ще більшої ізоляції від світу та ще більших проблем, та закликав перестати постачати Росії дрони-камікадзе, якими агресор тероризує мирне населення та руйнує об'єкти цивільної інфраструктури.
  • Влада Ірану звинуватила Зеленського в "антиіранській пропаганді".
  • У червні Білий дім повідомляв, що розвідка США має інформацію про те, що Іран постачає в Росію матеріали для будівництва заводу з виробництва дронів.

Читайте також: Як Росія виробляє дрони Shahed-136 у Татарстані. З'явилося розслідування про роботу заводу

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаОК ПівденьНаталія ГуменюкShahed-136дрони-камікадзе
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 