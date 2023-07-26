ЗСУ: Росіяни атакують Україну дронами Shahed-136, які вже виготовлені на їхній території

Російські окупанти почали атакувати Україну дронами-камікадзе Shahed-136, які вже виготовлені на території РФ. Про це повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

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За її словами, по півдню росіяни запускають "шахеди" зі східного узбережжя Азовського моря та тимчасово окупованого Криму.

"Використовують кілька маршрутів, особливості ландшафту, море, русла рік, щоб приховати пересування", — сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що на залишках Shahed, які були знайдені після останніх атак, було маркування російською мовою.

"Було вже маркування, наприклад, кирилицею, це говорить про те, що виробництво у них вже російське", — резюмувала спікерка ЗСУ.

24 травня президент Володимир Зеленський у зверненні до народу Ірану заявив, що Іран, підтримуючи Росію у війні проти України, доб'ється лише ще більшої ізоляції від світу та ще більших проблем, та закликав перестати постачати Росії дрони-камікадзе, якими агресор тероризує мирне населення та руйнує об'єкти цивільної інфраструктури.

Влада Ірану звинуватила Зеленського в "антиіранській пропаганді".

У червні Білий дім повідомляв, що розвідка США має інформацію про те, що Іран постачає в Росію матеріали для будівництва заводу з виробництва дронів.

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