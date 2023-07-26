ВСУ: Россияне атакуют Украину дронами Shahed-136, которые уже произведены на их территории

Российские оккупанты стали атаковать Украину дронами-камикадзе Shahed-136, которые уже произведены на территории РФ. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

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По ее словам, по югу россияне запускают "шахеды" с восточного побережья Азовского моря и временно оккупированного Крыма.

"Используют несколько маршрутов, особенности ландшафта, море, русла рек, чтобы скрыть передвижение", — сказала Гуменюк.

Она отметила, что на остатках Shahed, которые были найдены после последних атак, была маркировка на русском языке.

"Была уже маркировка, к примеру, кириллицей, это говорит о том, что производство у них уже российское", — резюмировала спикер ВСУ.

24 мая президент Владимир Зеленский в обращении к народу Ирана заявил, что Иран, поддерживая Россию в войне против Украины, добьется только еще большей изоляции от мира и еще больших проблем, и призвал перестать поставлять России дроны-камикадзе, которыми агрессор терроризирует мирное население и разрушает объекты гражданской инфраструктуры.

Власти Ирана обвинили Зеленского в "антииранской пропаганде".

В июне Белый дом сообщал, что разведка США располагает информацией о том, что Иран поставляет в Россию материалы для строительства завода по производству дронов.

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