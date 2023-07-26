ВСУ: Россияне атакуют Украину дронами Shahed-136, которые уже произведены на их территории
26.07.2023, 11:06
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)
Российские оккупанты стали атаковать Украину дронами-камикадзе Shahed-136, которые уже произведены на территории РФ. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По ее словам, по югу россияне запускают "шахеды" с восточного побережья Азовского моря и временно оккупированного Крыма.
"Используют несколько маршрутов, особенности ландшафта, море, русла рек, чтобы скрыть передвижение", — сказала Гуменюк.
Она отметила, что на остатках Shahed, которые были найдены после последних атак, была маркировка на русском языке.
"Была уже маркировка, к примеру, кириллицей, это говорит о том, что производство у них уже российское", — резюмировала спикер ВСУ.
- 24 мая президент Владимир Зеленский в обращении к народу Ирана заявил, что Иран, поддерживая Россию в войне против Украины, добьется только еще большей изоляции от мира и еще больших проблем, и призвал перестать поставлять России дроны-камикадзе, которыми агрессор терроризирует мирное население и разрушает объекты гражданской инфраструктуры.
- Власти Ирана обвинили Зеленского в "антииранской пропаганде".
- В июне Белый дом сообщал, что разведка США располагает информацией о том, что Иран поставляет в Россию материалы для строительства завода по производству дронов.
Читайте также: Как Россия производит дроны Shahed в Татарстане. Появилось расследование о работе завода
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии