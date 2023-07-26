UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ: Россияне атакуют Украину дронами Shahed-136, которые уже произведены на их территории

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2023, 11:06
ВСУ: Россияне атакуют Украину дронами Shahed-136, которые уже произведены на их территории - Фото
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты стали атаковать Украину дронами-камикадзе Shahed-136, которые уже произведены на территории РФ. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

По ее словам, по югу россияне запускают "шахеды" с восточного побережья Азовского моря и временно оккупированного Крыма. 

"Используют несколько маршрутов, особенности ландшафта, море, русла рек, чтобы скрыть передвижение", — сказала Гуменюк.

Она отметила, что на остатках Shahed, которые были найдены после последних атак, была маркировка на русском языке. 

"Была уже маркировка, к примеру, кириллицей, это говорит о том, что производство у них уже российское", — резюмировала спикер ВСУ.

  • 24 мая президент Владимир Зеленский в обращении к народу Ирана заявил, что Иран, поддерживая Россию в войне против Украины, добьется только еще большей изоляции от мира и еще больших проблем, и призвал перестать поставлять России дроны-камикадзе, которыми агрессор терроризирует мирное население и разрушает объекты гражданской инфраструктуры.
  • Власти Ирана обвинили Зеленского в "антииранской пропаганде".
  • В июне Белый дом сообщал, что разведка США располагает информацией о том, что Иран поставляет в Россию материалы для строительства завода по производству дронов.

Читайте также: Как Россия производит дроны Shahed в Татарстане. Появилось расследование о работе завода

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаОК ЮгНаталья ГуменюкShahed-136дроны-камикадзе
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 