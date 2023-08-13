Британцы подтвердили: Россия начала атаковать "шахедами" собственного производства – фото

Британская исследовательская группа Conflict Armament Research считает, что Россия начала атаковать Украину "шахедами" собственного производства. К такому выводу специалисты пришли, проанализировав строение двух беспилотников, которые были сбиты в Украине в июле 2023 года.

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Оказалось, что эти дроны существенно отличаются от более ранних – в частности, конструкцией планера и начинкой.



К примеру, в новых "шахедах" больше не используется характерная сотовая структура крыла.

В то же время на них был найден модуль спутниковой навигации "Комета", который используется Россией на других типах оружия.

"CAR считает, что Российская Федерация начала производство и применение собственной версии дрона Shahed-136", – заключают авторы.

Они указывают, что дроны российского производства, как и иранского, почти полностью сделаны из компонентов, изготовленных за пределами России. Большинство из них – китайские, швейцарские или американские.

Вооруженные Силы Украины еще в конце июля сообщили, что россияне начали атаковать Украину дронами Shahed-136 собственного производства.

В июне Белый дом сообщал, что разведка США располагает информацией о том, что Иран поставляет в Россию материалы для строительства завода по производству дронов.

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