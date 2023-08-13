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Британцы подтвердили: Россия начала атаковать "шахедами" собственного производства – фото

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2023, 07:27
Британцы подтвердили: Россия начала атаковать
Фото: CAR

Британская исследовательская группа Conflict Armament Research считает, что Россия начала атаковать Украину "шахедами" собственного производства. К такому выводу специалисты пришли, проанализировав строение двух беспилотников, которые были сбиты в Украине в июле 2023 года.

Оказалось, что эти дроны существенно отличаются от более ранних – в частности, конструкцией планера и начинкой.

К примеру, в новых "шахедах" больше не используется характерная сотовая структура крыла.

Британцы подтвердили: Россия начала атаковать "шахедами" собственного производства – фото

В то же время на них был найден модуль спутниковой навигации "Комета", который используется Россией на других типах оружия.

Британцы подтвердили: Россия начала атаковать "шахедами" собственного производства – фото

"CAR считает, что Российская Федерация начала производство и применение собственной версии дрона Shahed-136", – заключают авторы.

Они указывают, что дроны российского производства, как и иранского, почти полностью сделаны из компонентов, изготовленных за пределами России. Большинство из них – китайские, швейцарские или американские.

Читайте также: Как Россия производит дроны Shahed-136 в Татарстане. Появилось расследование о работе завода

Андрей Водяный
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РоссиявойнаИрандроныShahed
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