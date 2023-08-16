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США договариваются с Ираном о прекращении поставок беспилотников России – FT

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2023, 11:04
США договариваются с Ираном о прекращении поставок беспилотников России – FT - Фото
Перехват ''шахеда'' системой ПВО в Киеве (фото — Twitter/KorsunskySergiy)

Официальный Вашингтон на непрямых переговорах с Тегераном "подталкивает" Иран к прекращению поставок дронов-камикадзе россиянам. Об этом со ссылкой на "людей, проинформированных по этому вопросу", пишет Financial Times.

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По данным собеседников, такие переговоры прошли в Катаре и Омане в этом году.

США хотят, сообщил FT анонимный иранский чиновник, чтобы Иран прекратил поставлять оккупантам не только беспилотники, но и запчастей к ним.

Тегеран официально отрицает поставки России дронов для геноцидной войны против украинцев и их государства. Но Вашингтон хочет "более конкретных шагов", чем голословные заявления, отметил собеседник издания.

Взамен на это США якобы воздержатся от введения новых санкций в некоторых областях (за исключением тех, которые касаются прав человека) и "не будет строго следить" за уже введенными санкциями против продажи Ираном нефти, утверждает иранский чиновник.

"Предложение" США насчет дронов проходит в рамках обсуждения более обширной "негласной договоренности" между Вашингтоном и Тегераном для снижения напряженности и сдерживания затянувшегося кризиса из-за ядерной программы Ирана.

Такие обсуждения проходили параллельно с переговорами об обмене заключенными (в августе Тегеран перевел четырех ирано-американских граждан из тюрьмы под домашний арест).

"Участники надеются, что непрямые переговоры приведут к тому, что обе стороны согласуют меры по деэскалации. Для Ирана это означало бы согласие не обогащать уран до чистоты выше 60%, улучшение сотрудничества с МАГАТЭ и обязательство не нападать на американцев", – пишет газета со ссылкой на слова иранского чиновника и еще одного человека, знакомого с темой переговоров.

Новость дополняется...

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Євген Пилипенко
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